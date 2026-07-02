Posljednji slučaj bio u maju, ukupno 13 zaraženih i tri smrtna ishoda

WHO saopćila da je epidemija hantavirusa završena Posljednji slučaj bio u maju, ukupno 13 zaraženih i tri smrtna ishoda

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus u četvrtak je saopćio da se epidemija hantavirusa može smatrati završenom, nakon što je posljednji kontakt zaražene osobe na kruzeru MV Hondius završio karantin i dobio negativan test.

"Nije prijavljen nijedan novi slučaj od 25. maja. Zato smo veoma zadovoljni što možemo reći da WHO smatra da je epidemija hantavirusa završena", rekao je Ghebreyesus na konferenciji za medije.

On je naveo da je ukupno potvrđeno 13 slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda te da je identifikovano i praćeno više od 650 kontakata u 33 zemlje i teritorije.

"Iako je epidemija završena, WHO će nastaviti raditi s vladama i partnerima kako bi unaprijedila razumijevanje ove bolesti i hantavirusa općenito", dodao je.

Ghebreyesus je saopćio i da se provodi studija u kojoj učestvuje 21 zemlja s ciljem boljeg razumijevanja razvoja bolesti te razvoja dijagnostike, terapija i vakcina za buduće epidemije.

- U Kongu u prosjeku 38 novih slučajeva ebole dnevno

Govoreći o drugim zdravstvenim krizama, Ghebreyesus je rekao da se epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i dalje širi, s prosječno 38 novih potvrđenih slučajeva dnevno u posljednje dvije sedmice.

"Do danas je potvrđeno 1.406 slučajeva, a 438 ljudi je preminulo", rekao je.

Dodao je da je WHO pojačao odgovor na epidemiju, proširio laboratorijske kapacitete na deset laboratorija te poboljšao praćenje kontakata, pri čemu se trenutno prati četiri od pet identifikovanih kontakata. Također je naveo da je proširen kapacitet liječenja na oko 650 kreveta u 22 zdravstvena centra.

Saopćio je i da su počela klinička ispitivanja dva terapijska lijeka, nakon što je prvi pacijent uključen u studiju.

WHO je, prema njegovim riječima, izdao i hitnu dozvolu za upotrebu prvog molekularnog dijagnostičkog testa za virus Bundibugyo. Ipak, upozorio je da i dalje postoje veliki izazovi, uključujući nepovjerenje i nasilje.

- Nakon zemljotresa u Venezueli 2.300 mrtvih

Ghebreyesus je također naveo da su nedavni zemljotresi u Venezueli odnijeli 2.300 života, 5.000 ljudi je povrijeđeno, a skoro 16.000 ostalo bez doma.

WHO je, kako je rekao, izdvojio 1,5 miliona dolara iz fonda za hitne situacije i poslao više od šest metričkih tona medicinskog materijala, uz još 28 tona koje će biti isporučene u narednim danima.

"Zemljotres je dodatno pogoršao već ozbiljnu humanitarnu krizu i opteretio zdravstveni sistem koji je ionako teško funkcionisao", poručio je Ghebreyesus.