WHO potvrdio 13 slučajeva ebole u novoj epidemiji u istočnom Kongu Zdravstvena agencija UN-a raspoređuje stručnjake, medicinske potrepštine i hitna sredstva kako bi podržala odgovor u provinciji Ituri

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saopštila je u petak da je potvrđeno 13 slučajeva ebole u novoj epidemiji u sjeveroistočnoj provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo, prenosi Anadolu.

Govoreći na brifingu za novinare u Ženevi, šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je slučajeve potvrdio Nacionalni institut za biomedicinska istraživanja (INRB) u Kinshasi nakon što su uzorci prikupljeni na terenu prvobitno bili negativni.

"WHO je 5. maja primila signal o sumnjivim slučajevima i poslala tim u Ituri kako bi podržala zdravstvene zvaničnike DR Konga u njihovoj istrazi epidemije i prikupila uzorke na terenu", rekao je on.

Uzorci su kasnije analizirani u Kinshasi i u četvrtak je potvrđeno da su pozitivni na ebolu, dodao je.

Tedros je kazao da ovo predstavlja 17. zabilježenu epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo otkako je virus prvi put identifikovan 1976. godine, napominjući da zemlja ima bogato iskustvo u odgovoru na ovu bolest.

Timovi WHO-a već rade zajedno s kongoanskim zdravstvenim vlastima u Ituriju, dok se dolazak dodatnih stručnjaka specijalizovanih za prevenciju infekcija, logistiku, kliničku njegu i angažman zajednice očekuje u narednim danima, navodi Tedros.

Također je najavio izdvajanje 500.000 dolara iz Fonda WHO-a za hitne slučajeve (Contingency Fund for Emergencies) kako bi se podržali napori u odgovoru na epidemiju.

Prioritetne mjere uključuju praćenje kontakata, nadzor, laboratorijsko testiranje, prevenciju infekcija i proširenje pristupa kliničkoj njezi, rekao je on.

Maria Van Kerkhove, direktorica ove zdravstvene agencije za spremnost i prevenciju epidemija i pandemija, izjavila je da je WHO također spremna rasporediti vakcine ukoliko to bude potrebno.

"DR Kongo ima prethodno iskustvo u radu s vakcinama", rekla je Van Kerkhove, dodajući da se zalihe vakcina mogu unaprijed pozicionirati kroz postojeće međunarodne mehanizme u zavisnosti od toga o kojem se soju radi.

U međuvremenu, prema najnovijem ažuriranju Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti u petak, "prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda, uglavnom u zdravstvenim zonama Mongwalu i Rwampara. Četiri smrtna slučaja prijavljena su među laboratorijski potvrđenim slučajevima".

Međutim, WHO se za sada suzdržala od navođenja bilo kakvih brojki koje se odnose na broj slučajeva i smrtnih ishoda.

WHO je saopštila da će nastaviti koordinaciju s vlastima i partnerima u regiji kako bi se suzbila epidemija i spriječilo dalje širenje.