WHO: Od 2. maja nisu zabilježeni novi smrtni slučajevi od hantavirusa Tedros Adhanom Ghebreyesus je kazao da globalni rizik ostaje nizak dok agencija nastavlja pratiti potvrđene slučajeve virusa Ande

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saopćila je u srijedu da od 2. maja nisu zabilježeni novi smrtni slučajevi hantavirusa povezanog s kruzerima, javlja Anadolu.

Generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je agenciji do 12. maja prijavljeno ukupno 11 slučajeva.

Prema Tedrosu, osam od tih slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcije uzrokovane virusom Ande.

Hantavirus je rijetka bolest koja se obično prenosi putem zaraženih glodara ili njihovog izmeta, iako se soj odgovoran za ovu epidemiju, virus Ande, može širiti i među ljudima s produženim bliskim kontaktom, često u zatvorenim prostorima.

Dodao je da je još jedan slučaj još uvijek pod daljnjim laboratorijskim testiranjem.

"WHO i dalje procjenjuje rizik za globalnu populaciju kao nizak", rekao je Tedros.

Šef WHO-a je rekao da agencija ostaje u bliskom kontaktu sa stručnjacima iz svih uključenih zemalja i da nastavlja primati sedmične zdravstvene izvještaje o putnicima i posadi putem službenih kanala Međunarodnih zdravstvenih propisa.

Tedros je rekao da međunarodni napori koordinacije i dalje traju kako bi se podržale mjere usmjerene na zaštitu javnog zdravlja.