WHO: Negativan test stjuardese na hantavirus ublažava strahove od širenja virusa Glasnogovornik kaže da je rizik za javnost i dalje "apsolutno nizak" uprkos izbijanju zaraze na kruzeru

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saopćila je u petak da je test stjuardese bio negativan nakon direktnog kontakta sa ženom koja je podlegla virusu, čime je ublažena zabrinutost zbog šireg prenošenja, javlja Anadolu.

Komentari su uslijedili usred rastuće zabrinutosti zbog izbijanja hantavirusa povezanog s kruzerom "MV Hondius", gdje je zabilježeno nekoliko infekcija i tri smrtna slučaja.

U razgovoru s novinarima u Ženevi, glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier rekao je da virus Anda, jedini hantavirus za koji se zna da se širi među ljudima, zahtijeva izuzetno blizak i produžen kontakt za prenošenje.

Lindmeier je rekao da je stjuardesa koja je pomagala ženi neposredno prije nego što je umrla od virusa kasnije imala negativan test, dodajući: "Ovo bi trebalo uvjeriti gotovo sve sada da je ovo opasan virus, ali samo za osobu koja je zaista zaražena, a rizik za opću populaciju ostaje apsolutno nizak."

Prema izvještajima holandskih medija, stjuardesa je pomogla jedinoj zaraženoj putnici koja je kasnije umrla od virusa. Žena je trebala da se ukrca na let KLM-a iz Johannesburga za Amsterdam, ali joj je ukrcavanje odbijeno zbog njenog stanja.

Lindmeier je rekao da takvi slučajevi pokazuju da je prenos hantavirusa daleko ograničeniji nego kod virusa poput COVID-19 ili ospica.

"Bliski kontakt znači da morate biti praktično u svom licu", rekao je, objašnjavajući da bi infekcija vjerovatno zahtijevala izloženost respiratornim kapljicama ili tjelesnim tečnostima.

"Ovo nije novi COVID", naglasio je, dodajući da su čak i ljudi koji dijele kabine sa zaraženim osobama u nekim slučajevima imali negativne rezultate.

U vezi sa dolaskom broda na Kanarska ostrva, portparol je rekao da ne može dati tačan vremenski okvir.

Međutim, rekao je da WHO razumije da je brod čekao da se dva ljekara iz Holandije ukrcaju na brod. Očekuje se da će ljekari, zajedno sa stručnjakom WHO-a koji je već na brodu, pratiti brod do ostrva, dodao je.