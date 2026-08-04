Agencija pozvala na hitno povećanje finansijske i operativne podrške dok se epidemija soja Bundibugyo širi kroz pet provincija

WHO: Najveća epidemija ebole u historiji DR Konga premašila kapacitete odgovora Agencija pozvala na hitno povećanje finansijske i operativne podrške dok se epidemija soja Bundibugyo širi kroz pet provincija

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u utorak da je epidemija ebole soja Bundibugyo u Demokratskoj Republici Kongo premašila kapacitete trenutnog odgovora, pozivajući na hitnu finansijsku i operativnu podršku kako bi se spriječilo dalje širenje virusa.

"Epidemija se širi izvan kapaciteta odgovora kojim se trenutno upravlja. Ovo je sada najveća epidemija s kojom se zemlja ikada suočila", rekao je novinarima u Ženevi Vasee Moorthy, vršilac dužnosti rukovodioca WHO-ovog programa za istraživanje i razvoj (R&D Blueprint).

Moorthy je kazao da su za odgovor na epidemiju potrebna dodatna sredstva i resursi za proširenje kapaciteta liječenja, timova za terenska istraživanja, sigurnih timova za sahrane i zdravstvenih radnika u zajednicama.

Dodao je da se napori moraju usmjeriti na područja u kojima se virus trenutno širi, ali i na lokacije gdje postoji najveći rizik od njegovog daljnjeg širenja.

Prema podacima WHO-a, zaključno s 1. augustom epidemija je uzrokovala 3.748 potvrđenih slučajeva i 1.657 potvrđenih smrtnih ishoda, dok se 708 osoba oporavilo.

Slučajevi su zabilježeni u 49 zdravstvenih zona širom pet provincija, dok se oko 17.000 kontakata nalazi pod nadzorom. Više od 80 posto osoba pod praćenjem svakodnevno se kontroliše.

Moorthy je istakao da trenutno ne postoje dokazano sigurni i efikasni lijekovi, vakcine ili preventivni tretmani posebno razvijeni za Bundibugyo soj ebole, ali je naglasio da rana primjena potporne njege može spasiti živote.

Dodao je da se u Kongu provode klinička ispitivanja eksperimentalnih terapija i potencijalnog lijeka za prevenciju nakon izlaganja virusu, dok su dvije kandidatske vakcine posebno razvijene protiv soja Bundibugyo ušle u prvu fazu kliničkih ispitivanja u Velikoj Britaniji i Kanadi.

Ebola je teška virusna bolest koja se može prenijeti kontaktom s tjelesnim tečnostima zaraženih osoba, a ranije epidemije u centralnoj Africi prouzrokovale su hiljade smrtnih slučajeva.