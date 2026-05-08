WFP upozorava: Više od 6,5 miliona ljudi u Somaliji suočeno s glađu zbog pogoršane krize s hranom Oko dva miliona ljudi suočava se s hitnom glađu, dok se očekuje da će više od 1,8 miliona djece patiti od akutne ili teške pothranjenosti ove godine, prema podacima agencije

Somalija se suočava s pogoršanjem krize gladi jer suša, sukobi, raseljavanje i smanjenje humanitarne pomoći guraju milione ljudi prema vanrednim nivoima nesigurnosti u pogledu hrane, upozorio je u četvrtak Svjetski program za hranu (WFP), javlja Anadolu.

Prema WFP-u, 6,5 miliona ljudi u Somaliji sada doživljava glad na nivou krize ili gore, što je gotovo dvostruko više od broja zabilježenog prije godinu dana.

Od toga, dva miliona ljudi suočava se s hitnom glađu, dok se očekuje da će više od 1,8 miliona djece patiti od akutne ili teške pothranjenosti ove godine.

Agencija je saopćila da situacija podsjeća na krizu iz 2022. godine, kada je Somalija bila blizu gladi prije nego što je veliko humanitarno povećanje pomoglo u sprečavanju katastrofe.

WFP i njegovi partneri tada su pružili pomoć za osam miliona ljudi, ali agencija upozorava da nedostatak finansiranja sada ozbiljno ograničava daljnji odgovor na krizu.



U regiji Puntland na sjeveroistoku Somalije, porodice koje su se nekada oslanjale na stoku izgubile su veliki dio prihoda i zaliha hrane nakon tri neuspješne kišne sezone.

Safiya Maxamed, stanovnica sela Diilin, rekla je da je njeno stado palo sa 100 koza na samo pet.

WFP je rekao da porodice u sličnim uslovima smanjuju obroke, posuđuju novac i razmatraju raseljavanje u potrazi za pomoći.

Nedostatak finansiranja već je prisilio WFP da zaustavi hitnu pomoć u hrani u 30 okruga.

Agencija je saopćila da trenutno može doći do samo jedne od deset osoba kojima je hitno potrebna pomoć i da će možda morati zaustaviti hitnu pomoć do jula, osim ako se ne osiguraju dodatna sredstva.

Nutritivna podrška je također smanjena, trudnice, dojilje i djevojčice su isključene iz pomoći, a broj zdravstvenih centara koje podržava WFP smanjen je sa više od 600 u 2025. na 120.

Direktor WFP-a za Somaliju Hameed Nuru upozorio je da bi daljnja smanjenja mogla imati humanitarne, sigurnosne i ekonomske posljedice izvan Somalije.

Agencija je saopćila da joj je hitno potrebno 131 milion američkih dolara (111,90 miliona eura) kako bi nastavila podržavati najugroženije ljude u zemlji do oktobra 2026. godine.