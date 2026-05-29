Više od 100 metričkih tona artikala uključuje ličnu zaštitnu opremu za zdravstvene radnike na prvoj liniji i lijekove

UNICEF hitno šalje pomoć Kongu zbog širenja epidemije ebole Više od 100 metričkih tona artikala uključuje ličnu zaštitnu opremu za zdravstvene radnike na prvoj liniji i lijekove

UNICEF je počeo dopremati hitnu humanitarnu pomoć avionima u Demokratsku Republiku Kongo kako bi podržao odgovor na sve ozbiljniju epidemiju ebole, saopćeno je u četvrtak navečer, javlja Anadolu.

Više od 100 metričkih tona artikala, koji uključuju ličnu zaštitnu opremu za zdravstvene radnike na prvoj liniji, lijekove, higijenske materijale i medicinske potrepštine, isporučeno je uz podršku Evropske unije.

"U utrci smo s vremenom kako bismo obuzdali ovu epidemiju. Situacija ostaje vrlo zabrinjavajuća i dinamična. Ove hitne zalihe su ključne za zaštitu radnika na prvoj liniji i podršku pogođenim zajednicama, uključujući djecu", rekao je John Agbor, predstavnik UNICEF-a u Kongu.

Očekuje se da će zalihe podržati skoro 100.000 ljudi, uključujući djecu i porodice koje žive u zajednicama koje se već suočavaju s krhkom humanitarnom situacijom obilježenom raseljavanjem stanovništva, sukobima i ograničenim pristupom osnovnim socijalnim uslugama.

Predmeti su helikopterom prevezeni iz UNICEF-ovog globalnog centra za snabdijevanje i logistiku u Kopenhagenu putem specijalizirane humanitarne zračne službe koju podržavaju Operacije civilne zaštite i humanitarne pomoći Evropske komisije, s ciljem suzbijanja širenja virusa u pogođenim zajednicama.

Izvještaj o situaciji koji je u srijedu objavilo Ministarstvo zdravstva te zemlje pokazao je da je broj sumnjivih slučajeva ebole u Kongu premašio 1.000 usred porasta broja slučajeva u istočnim provincijama.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus sletio je u Kongo u četvrtak u sklopu putovanja s ciljem jačanja napora za suzbijanje ebole u zemlji.

Ističući potrebu za preuzimanjem odgovornosti zajednice za preventivne mjere, Tedros je novinarima rekao da je trenutna epidemija složena zbog raseljavanja stanovništva i nesigurnosti u pogođenim područjima, što otežava suzbijanje epidemije.