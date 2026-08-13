Nadležni upozoravaju građane da se "ponašaju savjesno", koriste repelente, mrežice i izbjegavaju boravak vani između 19 i 24 sata

U uzorku komarca u Beogradu otkriven virus Zapadnog Nila Nadležni upozoravaju građane da se "ponašaju savjesno", koriste repelente, mrežice i izbjegavaju boravak vani između 19 i 24 sata

Laboratorija u Beogradu je analizirajući uzorke komaraca sa teritorije Beograda detektovala jedan pozitivan na virus Zapadnog Nila, javljaju lokalni mediji u četvrtak.

Laboratorija Sektora za ekologiju i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd tokom analize izlovljenih komaraca sa teritorije grada Beograda detektovala je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa Zapadnog Nila i to u komaracu roda Culex.



Komarac je izlovljen na teritoriji opštine Čukarica, u Ranžirnoj stanici "Železnik" i analiziran Real-time PCR metodom", rekla je Dubravka Planinac iz Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP "Gradska čistoća", javila je agencija Tanjug.

"Molimo sugrađane da se ponašaju savesno, da obavezno koriste repelente, mrežice protiv komaraca i da izbegavaju boravak napolju tokom perioda najveće aktivnosti ovih insekata u terminu od 19 do 24 časa", istakla je.

Virus Zapadnog Nila je zarazna bolest koju na ljude prenose zaraženi komarci, najčešće iz roda Culex. Sezona je najizraženija tokom ljetnih mjeseci. Većina zaraženih nema simptome, dok se kod manjeg broja javljaju tegobe slične gripi ili teške neurološke komplikacije. Za ljude ne postoji vakcina, pa je zaštita od uboda ključna.

