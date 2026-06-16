Turska bolnica izvela prvu osmerostruku unakrsnu transplantaciju jetre u svijetu

Muhammed Nuri Erdoğan
16. juni 2026.•Ažuriranje: 16. juni 2026.
Turski medicinski tim izveo je prvu osmerostruku unakrsnu transplantaciju jetre u svijetu, izjavio je u utorak ministar zdravstva te zemlje.
Na turskoj društvenoj mreži NSosyal, Kemal Memisoglu čestitao je profesoru Sezaiju Yilmazu i njegovom timu na Univerzitetu Inonu za izvođenje ovog zahvata, nazivajući ga prekretnicom u historiji medicine.
"Na našem Univerzitetu Inonu ostvaren je novi svjetski prvijenac", rekao je Memisoglu.
"Dr. Sezai Yilmaz i njegov cijenjeni tim upisali su svoja imena u medicinsku historiju osmerostrukom unakrsnom transplantacijom jetre", dodao je.
Dodao je da je Turska postala globalno prepoznat centar za transplantaciju jetre, zahvaljujući i naučnicima i ljekarima školovanim na Univerzitetu Inonu, koji se nalazi u istočnoj Anadoliji.
U Turskoj se godišnje obavi oko 1.800 transplantacija jetre, a više od 300 tih zahvata realizuje se upravo u ovom institutu.
Čestitao je medicinskom timu i pohvalio njihov doprinos razvoju zdravstvene zaštite i medicinske nauke.