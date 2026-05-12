Tajland potvrdio novi soj koronavirusa kod šišmiša

Tajland je potvrdio da je novi soj koronavirusa otkriven kod šišmiša u zemlji, izvijestili su lokalni mediji.

Ministarstvo digitalne ekonomije i društva potvrdilo je nalaz u koordinaciji s Ministarstvom zdravstva u ponedjeljak, prema dnevnim novinama "The Nation".

Zdravstvene vlasti su saopćile da do sada nije bilo ljudskih infekcija, naglašavajući da je trenutni rizik od izbijanja bolesti i dalje nizak, navodi se u izvještaju.

Također su potvrdile da je otkriće napravljeno putem sistema nadzora divljih životinja koji djeluje u okviru pristupa "Jedno zdravlje", koji prati veze između zdravlja ljudi, životinja i okoliša, dodaje se.

Preliminarne studije pokazuju da virus ima znatno nižu težinu bolesti i potencijal prenošenja u poređenju sa COVID-19.

Vlasti su također saopćile da postojeće vakcine protiv COVID-19 ostaju efikasne u smanjenju težine bolesti.