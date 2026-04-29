Studija: Zagađenje zraka u ranoj trudnoći povezano s kašnjenjem razvoja govora kod beba Istraživanje pokazuje da izloženost zagađenju u prvom tromjesečju može odgoditi govor za 18 mjeseci, oštetiti motoričke sposobnosti kod prijevremeno rođenih beba

Bebe izložene višim nivoima zagađenja zraka tokom rane trudnoće mogu iskusiti kašnjenje u razvoju govora u poređenju s onima s nižom prenatalnom izloženošću, prema novom istraživanju u srijedu, javlja Anadolu.

Studija istraživača na King's Collegeu u Londonu, provedena na 498 dojenčadi, pokazala je da bebe izložene dušikovom dioksidu i finim i ultrafinim česticama u prvom tromjesečju mogu pokazati odgođeni razvoj govora za 18 mjeseci.

Posljedice su bile ozbiljnije kod prijevremeno rođenih beba, koje su pokazale ne samo odgođeni razvoj govora već i oštećene motoričke sposobnosti.

Istraživači su rekli da nalazi ističu da zagađenje zraka nesrazmjerno šteti ugroženim zajednicama, izlažući nerođene bebe nejednakim zdravstvenim rizicima i naglašavajući potrebu za sistemskim promjenama.

Rekli su da studija, prva u Londonu koja povezuje prenatalnu izloženost zagađenju s razvojem dojenčadi, ima globalne implikacije.

Gotovo cijela svjetska populacija udiše zrak koji prelazi ograničenja Svjetske zdravstvene organizacije, što zagađenje čini vodećim ekološkim zdravstvenim rizikom.