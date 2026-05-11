Putnik sa španskog kruzera pozitivan na hantavirus nakon završetka evakuacije Španska ministrica zdravstva kaže da je putnik asimptomatski, dok je 13 drugih španskih putnika negativno na testu

Ministrica zdravstva Španije saopćila je u ponedjeljak da je jedan španski putnik sa kruzera MV Hondius bio pozitivan na hantavirus ubrzo nakon što su vlasti završile operaciju evakuacije broda.

Putnik koji je prvi testiran pozitivan nema simptome, dok je 13 ostalih španskih putnika na brodu testirano negativno, izjavila je ministrica zdravstva Monica Garcia na društvenim mrežama. Svi se nalaze u karantinu u vojnoj bolnici u Madrid.

Do sada su tri osobe preminule u ovom izbijanju zaraze, dok je nekoliko drugih testirano pozitivno, uključujući jednog Amerikanca i jednu Francuskinju koji su u nedjelju evakuisani na Kanarska ostrva.

Francuska pacijentica i dalje se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je u stabilnom stanju, izjavio je francuski premijer Sebastien Lecornu.

Garcia je na večernjoj konferenciji za novinare kazala da je misija evakuacije „uspješno završena“ nakon dva dana tokom kojih je evakuisano 125 putnika i članova posade iz 23 zemlje, koji se sada nalaze u svojim matičnim državama ili su na putu ka njima.

Brod je trenutno na putu prema Nizozemskoj, gdje će se preostala posada iskrcati, a stručnjaci izvršiti dezinfekciju plovila.

Operacija evakuacije izazvala je kontroverze u Španiji, pri čemu je predsjednik Kanarskih ostrva doveo u pitanje zdravstvene rizike i upitao zašto brod nije evakuisan u Nizozemskoj, gdje je registrovan. Ipak, zdravstvene vlasti naglašavaju da virus ne predstavlja visok rizik prijenosa poput pandemije COVID-19.

Operacija je koordinirana s više zemalja, kao i sa Svjetska zdravstvena organizacija i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

Soj hantavirusa povezan s izbijanjem je Andes varijanta, jedina poznata koja se može prenositi s čovjeka na čovjeka.

Najsmrtonosnije poznato izbijanje ovog virusa usmrtilo je 11 ljudi u Patagoniji, na jugu Argentina, 2018. godine.