Ministarstvo poljoprivrede SAD-a saopštilo da je potvrdilo prisustvo "muhe ljudožderke" (screwworm) Novog svijeta u Teksasu

Parazit koji jede meso pronađen u SAD-u prvi put od 1966. godine Ministarstvo poljoprivrede SAD-a saopštilo da je potvrdilo prisustvo "muhe ljudožderke" (screwworm) Novog svijeta u Teksasu

Parazit koji jede meso, poznat kao "screwworm" (muha ljudožderka), otkriven je u Teksasu, što predstavlja prvi put od 1966. godine da je ova štetočina pronađena kod američke stoke, prenosi Anadolu.

Ministarstvo poljoprivrede SAD-a saopštilo je u srijedu da je potvrdilo otkriće tasične muhe Novog svijeta (NWS) kod jednog goveda u okrugu Zavala u Teksasu. Ova štetočina je prije nekoliko decenija proglašena iskorijenjenom u SAD-u.

„NWS je ozbiljna štetočina koja pogađa stoku, kućne ljubimce, divlje životinje, a rjeđe ljude i ptice. Larve NWS-a (crvi) se ubušuju u meso živih životinja, uzrokujući ozbiljnu štetu stoci i ekonomske gubitke“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Napomenuto je da su kod pogođene životinje, tri sedmice starog teleta, larve identifikovane u predjelu pupka. Do danas nije bilo daljih otkrića, dodalo je ministarstvo.

Agencija je rasporedila timove u Teksasu, drugoj po veličini državi u SAD-u, kako bi kontrolisala i eliminisala parazita, uspostavljajući ugroženu zonu od 20 kilometara (12,4 milje), uz karantine, ograničenja kretanja i pojačane napore monitoringa.

Također se ubrzava strateško puštanje sterilnih muha, što pomaže u suzbijanju lokalne populacije plodnih muha i smanjuje širenje parazita.

Ministarstvo je saopštilo da će „nastaviti sarađivati s državnim ministarstvima poljoprivrede, zvaničnicima za zdravlje životinja, industrijom i proizvođačima kako bi se što više ublažili ekonomski uticaji ograničenja, uključujući pregovore s našim trgovinskim partnerima o regionalizaciji bilo kakvih trgovinskih ograničenja na žive životinje, ograničavajući ih na definisana geografska područja.“

Također je navedeno da je rizik od širenja parazita na ljude i kućne ljubimce prilično nizak te da situacija ne predstavlja prijetnju po sigurnost hrane.