Sedamnaestogodišnjakinja primljena je na zakazanu operaciju skočnog zgloba, ali je zbog zamjene zahvata završila na stomatološkoj intervenciji

Nevjerovatna medicinska greška u Francuskoj: Umjesto operacije skočnog zgloba, djevojci izvadili umnjake Sedamnaestogodišnjakinja primljena je na zakazanu operaciju skočnog zgloba, ali je zbog zamjene zahvata završila na stomatološkoj intervenciji

Sedamnaestogodišnjoj djevojci u bolnici na sjeveru Francuske greškom su izvađeni umnjaci iako je bila primljena na operaciju skočnog zgloba, javlja Anadolu.



Medicinsku grešku priznali su ljekari nakon zahvata, a slučaj je otkriven kada je njena porodica podnijela žalbu.



Prema lokalnim novinama La Voix du Nord, incident se dogodio 10. jula u klinici u Saint-Martin-Boulogneu, u pokrajini Pas-de-Calais na sjeveru Francuske.

Sedamnaestogodišnja djevojka, koja je otišla u kliniku na unaprijed zakazanu operaciju skočnog zgloba, podvrgnuta je pogrešnom zahvatu.

Dok je čekala operaciju skočnog zgloba, izvađeni su joj umnjaci. Incident je otkriven nakon što je porodica podnijela žalbu.

Majka djevojke rekla je da joj je doktor koji je izvršio operaciju rekao: "Žao mi je, napravili smo medicinsku grešku. Izvinjavamo se."

Majka, izražavajući šok zbog situacije, rekla je da je mislila da se takve stvari dešavaju samo u filmovima.