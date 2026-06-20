Moždani udar i dalje treći vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj Moždani udar nastaje naglo zbog poremećaja moždane cirkulacije

Moždani udar i druge cerebrovaskularne bolesti i dalje su među vodećim uzrocima smrtnosti u Hrvatskoj, a tokom 2024. godine od ovih bolesti umrlo je 3.656 osoba, saopštio je u subotu Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Prema podacima HZJZ-a, cerebrovaskularne bolesti bile su treći najčešći uzrok smrti, sa udjelom od 7,2 posto u ukupnoj smrtnosti.

Od ukupnog broja preminulih, 1.601 su bili muškarci, a 2.055 žene, što ukazuje na nešto veću smrtnost kod žena.

Moždani udar nastaje naglo zbog poremećaja moždane cirkulacije, što dovodi do smanjenog snabdijevanja mozga kiseonikom i hranjivim materijama, uzrokujući oštećenje i odumiranje nervnih ćelija.

Kao glavni faktori rizika navode se povišen krvni pritisak, fizička neaktivnost, nezdrava ishrana, gojaznost, fibrilacija atrija, pušenje, prekomjeran unos alkohola, povišene masnoće u krvi, dijabetes, stres i depresija.

Stručnjaci ističu da se većina ovih faktora može kontrolisati, dok se na starost, pol i porodičnu historiju ne može uticati.

Iz HZJZ-a naglašavaju da je prevencija ključna i uključuje redovno mjerenje krvnog pritiska, kontrolu šećera i masnoća u krvi, fizičku aktivnost, prestanak pušenja te umjeren unos soli, šećera i alkohola.