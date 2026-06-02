Tim će raditi zajedno s kineskim medicinskim osobljem koje je već stacionirano u Demokratskoj Republici Kongo, kao i s lokalnim zdravstvenim vlastima i službama za kontrolu bolesti

Kina šalje medicinske stručnjake u DR Kongo kao pomoć u borbi protiv epidemije ebole Tim će raditi zajedno s kineskim medicinskim osobljem koje je već stacionirano u Demokratskoj Republici Kongo, kao i s lokalnim zdravstvenim vlastima i službama za kontrolu bolesti

Kina je poslala tim medicinskih stručnjaka u Demokratsku Republiku Kongo kako bi podržala napore za suzbijanje epidemije ebole, koju je Svjetska zdravstvena organizacija klasifikovala kao javnozdravstvenu vanrednu situaciju od međunarodnog značaja, izvijestili su u utorak državni mediji, prenosi Anadolu.

Stručni tim otputovao je iz Pekinga rano jutros i radit će zajedno s kineskim medicinskim osobljem koje je već stacionirano u Kongu, kao i s lokalnim zdravstvenim vlastima i službama za kontrolu bolesti, javila je novinska agencija Xinhua.

Specijalisti, koji posjeduju bogato iskustvo u reagovanju na epidemije, pomagat će u prevenciji i liječenju ebole, osigurati obuku za zdravstvene radnike te pružiti podršku kineskim državljanima i institucijama koje djeluju u ovoj centralnoafričkoj zemlji.

Tim će podijeliti stručno znanje i pomoći u jačanju kapaciteta Konga za prevenciju, kontrolu i liječenje ebole.

Trenutni kineski medicinski tim u Kongu već je aktivirao vanredne mjere, uključujući obuku, vježbe i koordinaciju zaliha, nastavljajući istovremeno pružati medicinske usluge na prvoj liniji lokalnim zajednicama i kineskim državljanima u zemlji.

Najmanje 134 potvrđena slučaja prijavljena su u trenutnoj epidemiji u Kongu i Ugandi, prema ažuriranim podacima koje je u petak objavila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Broj smrtnih slučajeva od ebole iznosi 18 među potvrđenim slučajevima u ove dvije zemlje.

Kongoanske zdravstvene vlasti ukazuju na to da se i dalje registruju novi sumnjivi slučajevi, s kumulativnim ukupnim brojem od preko 1.000 zabilježenih otkako je epidemija proglašena 15. maja.

Bundibugyo soj ebole koncentrisan je u tri istočne kongoanske provincije, uključujući Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.