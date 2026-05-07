Kanada koordinira sa WHO i međunarodnim partnerima u vezi s pojavom hantavirusa na kruzeru

Kanada koordinira sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) i međunarodnim partnerima u vezi s pojavom hantavirusa na kruzeru, izjavila je u srijedu ministrica vanjskih poslova Anita Anand, javlja Anadolu.

"Vlada Kanade reaguje na izbijanje hantavirusa u Andima na brodu 'MV Hondius' u saradnji s međunarodnim partnerima i Svjetskom zdravstvenom organizacijom", rekla je Anand na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Global Affairs Canada koordinira s lokalnim vlastima i kontaktirala je Kanađane na brodu kako bi podržala Kanađane na brodu. U ovoj fazi nema poznatih slučajeva zaraze Kanađana na brodu", dodala je.

"Global Affairs Canada će imati konzularne službenike pri ruci kada brod stigne u luku kako bi pomogli Kanađanima prilikom iskrcavanja."

Na brodu "MV Hondius", koji je prevozio oko 150 putnika, zabilježeni su slučajevi hantavirusa kod obale Zelenortskih Ostrva, a prijavljena su tri smrtna slučaja.

Holandski kruzer bio je na sedmodnevnom polarnom krstarenju od Argentine do Antarktika prije nego što je otplovio prema Zelenortskim Ostrvima.