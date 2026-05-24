Još 16 djece umrlo od simptoma sličnih ospicama u Bangladešu Ukupan broj umrlih porastao na 528, uz više od 72.400 zaraženih od sredine marta

Zdravstvene vlasti Bangladeša zabilježile su u nedjelju još 16 smrtnih slučajeva djece sa simptomima sličnim ospicama, čime je broj umrlih od sredine marta porastao na 528.

Od novih smrtnih slučajeva, deset ih je zabilježeno u administrativnoj oblasti Dhaka, čime je ukupan broj umrlih samo u toj oblasti porastao na 224, prema podacima Glavne uprave za zdravstvene usluge.

Tokom protekla 24 sata širom zemlje registrovana su 1.434 nova slučaja ospica i simptoma sličnih ospicama.

Ova južnoazijska zemlja sa 175 miliona stanovnika suočava se s poteškoćama u pravovremenom potvrđivanju infekcija zbog nedostatka testnih kompleta.

Od 15. marta ukupno je 442 djece umrlo u zemlji od simptoma sličnih ospicama, dok je kod 86 djece medicinski potvrđena dijagnoza ospica.

Čak 63.813 djece prijavilo je simptome ospica u istom periodu, od kojih je 50.558 hospitalizirano, a 46.214 se oporavilo.

Ospice su veoma zarazna virusna bolest koja prvenstveno pogađa djecu i može izazvati teške komplikacije, uključujući upalu pluća, upalu mozga i smrt, posebno kod pothranjene ili nevakcinisane djece.

I dalje predstavljaju jedan od vodećih uzroka smrtnosti djece koji se može spriječiti vakcinacijom širom svijeta.

Ministarstvo zdravstva već je vakcinisalo više od 18,44 miliona djece, prema početnom vladinom cilju od 18 miliona postavljenom u konsultaciji s UNICEF-om, Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim razvojnim partnerima.

Kancelarija UNICEF-a u Dhaki navela je da su dugogodišnja slaba pokrivenost vakcinacijom, pothranjenost djece i majki, kao i niske stope isključivog dojenja, među faktorima koji stoje iza širokog širenja infekcija i oslabljenog imuniteta.