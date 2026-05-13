Hrvatska vojska prvi put koristila dronove Bayraktar TB2 za simulirano gađanje

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) tokom jednog od najzahtjevnijih obučnih događaja izveli su simulirana bojna gađanja ciljeva na zemlji besposadnim sistemima Bayraktar TB2, kao i borbenim avionima Rafale i helikopterima Kiowa Warrior, saopćilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske, javlja Anadolu.

Kako je navedeno u objavi Ministarstva odbrane Hrvatske na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, prvi put su simulirana bojna gađanja ciljeva na zemlji laserski navođenom bombom iz besposadnih vazduhoplovnih sistema Bayraktar TB2.

"Bojna gađanja iz borbenih helikoptera Kiowa Warrior te simulirana bojna gađanja ciljeva na zemlji višenamjenskim borbenim avionima Rafale i besposadnim sistemima Bayraktar TB2 pokazali su visok nivo spremnosti i obučenosti pripadnika HRZ-a", saopćeno je.

Dodaje se da je aktivnost provedena uz sudjelovanje i podršku hrvatskih JTAC timova, koji su koordinirali borbenim djelovanjem.

Iz Ministarstva su istakli da je riječ o jednoj od najzahtjevnijih obuka usmjerenom na održavanje i razvoj borbenih sposobnosti.