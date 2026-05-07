65-godišnjakinja koja je bila u kontaktu s preminulim putnikom prevezena u bolnicu u Dusseldorfu uz stroge mjere opreza

Hospitalizirana njemačka državljanka koja je bila izložena hantavirusu na kruzeru 65-godišnjakinja koja je bila u kontaktu s preminulim putnikom prevezena u bolnicu u Dusseldorfu uz stroge mjere opreza

Njemačka državljanka za koju se sumnja da je bila izložena hantavirusu tokom izbijanja zaraze na kruzeru hospitalizirana je u Dusseldorfu radi preventivnih testiranja, saopćile su vlasti u četvrtak.

Šezdesetpetogodišnja žena prevezena je uz stroge mjere kontrole infekcije u Univerzitetsku bolnicu u Dusseldorfu, gdje je primljena na odjel za zarazne bolesti radi posmatranja.

"Pacijentica je u stabilnom stanju", navodi se u saopćenju bolnice.

"Za sada nema dokaza o aktivnoj infekciji, ali su potrebni daljnji nadzor i testiranja zbog vrlo promjenjivog perioda inkubacije virusa", dodali su.

Žena je u srijedu navečer avionom prebačena u Amsterdam, a zatim specijalnim konvojem hitnih službi transportovana u bolnicu u zapadnoj Njemačkoj. Konvoj je uključivao više vozila kao mjeru predostrožnosti kako bi se spriječila kontaminacija u slučaju komplikacija tokom transporta.

Kruzer MV Hondius, koji je prevozio oko 150 putnika, prijavio je grupu sumnjivih slučajeva hantavirusa tokom plovidbe kod Zelenortskih Otoka. Tri putnika su preminula.

Brod je isplovio iz Argentine, prešao Atlantski okean sa zaustavljanjima na ili u blizini izoliranih ostrva, a zatim krenuo na sjever prema Zelenortskim Otocima uz sjeverozapadnu obalu Afrike.

Hantavirus se obično prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili pljuvačkom zaraženih glodara, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Prijenos s čovjeka na čovjeka je rijedak, ali moguć u bliskom kontaktu sa simptomatskim pacijentima.