Institut za zdravlje i socijalnu zaštitu napominje da skoro 7 od 10 osoba starosti od 12 do 20 godina barem povremeno konzumira energetska pića

Finski zdravstveni institut pozvao na zabranu energetskih napitaka za mlađe od 18 godina Institut za zdravlje i socijalnu zaštitu napominje da skoro 7 od 10 osoba starosti od 12 do 20 godina barem povremeno konzumira energetska pića

Finski institut za zdravlje i dobrobit zatražio je u četvrtak na zabranu prodaje energetskih napitaka djeci mlađoj od 18 godina, javila je javna televizija Yle.

Institut je pozvao na zabranu nakon što je otkrio da skoro sedam od 10 ljudi u dobi od 12 do 20 godina barem povremeno konzumira energetska pića.

Uočeno je da se većina njih osjeća ovisno o energetskim napitcima, a mnogi u toj starosnoj grupi kažu da ih konzumiraju kako bi ostali budni ili se osjećali budnije.

“Visoka potrošnja, posebno u večernjim satima, može imati suprotan efekat – može pogoršati san i povećati umor”, rekla je direktorica istraživanja Sari Niinisto u saopštenju za medije.

Ona je izrazila zabrinutost da neke osobe u starosnoj dobi od 12 do 20 godina zamjenjuju doručak i školski ručak energetskim pićima, što je navika koja može potkopati nivo energije i narušiti koncentraciju.