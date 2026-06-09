Blok upozorava na porast dostupnosti i jačine droga te nasilje i vrbovanje mladih od strane kriminalnih grupa

EU: U 2024. godini 7.600 smrtnih slučajeva od predoziranja, trgovina drogom prijeti sigurnosti Blok upozorava na porast dostupnosti i jačine droga te nasilje i vrbovanje mladih od strane kriminalnih grupa

Najmanje 7.600 ljudi umrlo je od predoziranja drogom u Evropskoj uniji tokom 2024. godine, prema ovogodišnjem Evropskom izvještaju o drogama, objavljenom u utorak.

Izvještaj upozorava da su ilegalne droge u Evropi sve dostupnije, raznovrsnije i jače, što povećava rizike i po javno zdravlje i po sigurnost.

Na osnovu podataka iz 27 država članica EU-a, kao i Norveške i Turske, procijenjeno je da je u 2024. godini zabilježeno najmanje 7.600 smrtnih slučajeva od predoziranja u EU.

U izvještaju se navodi da nove sintetičke i psihоaktivne supstance predstavljaju sve veći zdravstveni rizik zbog ograničenog naučnog znanja o njihovim efektima i toksičnosti.

Također se ističe da trgovina drogom predstavlja značajan sigurnosni izazov za Evropu, pri čemu se organizovane kriminalne grupe prilagođavaju pojačanim mjerama policije na velikim lukama.

Prema nalazima, kriminalne mreže sve češće koriste manje luke i sofisticiranije metode prikrivanja kako bi prebacivale ilegalne droge širom kontinenta.

Iako je količina zaplijenjenog kokaina u Evropi pala za više od 20 posto u 2024. na 335 tona, u odnosu na rekordnih 419 tona u 2023. godini, vlasti su zabilježile porast broja zapljena, koji je dostigao 97.000 slučajeva, u poređenju sa 95.000 godinu ranije.

Izvještaj također upozorava na kontinuiranu zabrinutost zbog nasilja i zastrašivanja povezanih s drogom, uključujući regrutaciju i eksploataciju ranjivih mladih ljudi od strane kriminalnih organizacija.