Doktori uklonili kamen veličine jabuke iz mokraćnog mjehura 71-godišnjeg pacijenta u Turskoj Rijedak medicinski slučaj u Karsu, kamen težak 201 gram i promjera osam centimetara uklonjen otvorenom operacijom

Doktori u sjeveroistočnoj turskoj provinciji Kars uklonili su kamen veličine jabuke iz mokraćnog mjehura 71-godišnjeg pacijenta koji je primljen u bolnicu zbog bolova u bubrezima, javlja Anadolu.

Urfan Aydin, stanovnik sela Tepekoy u okrugu Arpacay, prvi put je primljen u državnu bolnicu Arpacay prošle sedmice nakon što se žalio na bol.

Nakon početnog liječenja, Aydin je upućen u Centar za zdravstvena istraživanja i praksu Univerziteta Kafkas.

Dr. Mehmet Ezer, docent na Odjelu za urologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta Kafkas, otkrio je veliki kamen u Aydinovom mokraćnom mjehuru tokom pregleda.

Ezer i njegov medicinski tim uklonili su kamen, težak 201 gram i promjera osam centimetara, u jednom komadu tokom operacije.

U razgovoru za Anadolu u utorak, Ezer je rekao da kamenje u mokraćnoj bešici može s vremenom rasti, dodajući da se kamenje ove veličine rijetko viđa.

"Rijetko nailazimo na kamenje ove veličine u mokraćnoj bešici. Kada smo prvi put vidjeli rendgenski snimak, i nas je iznenadio, bio je ogroman", rekao je.

"Obično sve operacije izvodimo zatvorenim metodama, ali ovu smo uklonili otvorenom operacijom", dodao je.

Ezer je rekao da je tako veliko kamenje vrlo rijetko u hirurškoj praksi.

Aydin je rekao da je otišao u bolnicu zbog bolova i da nije očekivao da će doktori pronaći tako veliki kamen.

"Nisam očekivao tako veliki kamen, bio sam šokiran. Kako da ne budem šokiran? Kada sam izlazio iz operacije i vidio kamen, osjećao sam se kao da ću se onesvijestiti", rekao je.