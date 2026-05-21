Crveni krst traži više od 35 miliona dolara za suzbijanje ebole u Kongu Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca upozorava da se ebola širi područjima pogođenim nesigurnošću i slabim zdravstvenim sistemima, dok susjedne zemlje pojačavaju mjere pripravnosti

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (IFRC) u četvrtak je pokrenula hitni apel za pomoć od 29 miliona švicarskih franaka (više od 36 miliona dolara ili 33,2 miliona eura), dok se ebola širi u istočnoj Demokratskoj Republici Kongo, javlja Anadolu.

U saopćenju, federacija je navela da pojačava napore odgovora u Kongu, Ugandi i susjednim zemljama nakon izbijanja soja ebole Bundibugyo.

Društvo Crvenog krsta Demokratske Republike Kongo, uz podršku IFRC-a, rasporedilo je 200 volontera u zdravstvenim zonama Bunia i Rwampara kako bi podržali aktivnosti u zajednici i aktivnosti javnog zdravstva na prvoj liniji.

Prema saopćenju, volonteri provode kampanje podizanja svijesti od vrata do vrata kako bi se suprotstavili dezinformacijama i podstakli rano traženje pomoći kada se pojave simptomi.

Porodice se upozoravaju da ne dodiruju ili peru tijela sumnjivih žrtava ebole, glavnog puta prenošenja tokom epidemija.

Prvog dana aktivnosti, volonteri su stigli do 645 porodica, navodi se u saopćenju.

"Soj Bundibugyo je posebno zabrinjavajući, jer postoje ograničeni dokazi o efikasnosti tretmana i vakcina razvijenih za soj Zaire", rekao je Ariel Kestens, šef međunarodne delegacije Crvenog krsta u Kinshasi.

Epidemija se širi u područjima pogođenim nesigurnošću, krhkim zdravstvenim sistemima i velikim prekograničnim kretanjem, što otežava napore za suzbijanje.

Uganda je već potvrdila slučajeve ebole Bundibugyo povezane s epidemijom, dok Burundi, Ruanda i Južni Sudan povećavaju mjere pripravnosti u pograničnim područjima.

Federacija je saopćila da je potrebno hitno finansiranje za jačanje nadzora, raspoređivanje timova za sahranjivanje i proširenje operacija odgovora na prvoj liniji.