Broj slučajeva raka u Velikoj Britaniji dostigao je rekordnih 400.000 godišnje Starenje stanovništva, gojaznost i nedostaci u skriningu podstiču porast, dok stručnjaci pozivaju na snažniju akciju

U Velikoj Britaniji se svake godine dijagnosticira rak kod više od 400.000 ljudi, što je rekordno visok broj koji naglašava rastući pritisak na zdravstveni sistem zemlje, prema novom izvještaju, javlja Anadolu.

Cancer Research UK saopćio je da se sada godišnje zabilježi više od 403.000 slučajeva, što je ekvivalentno oko 1.100 dijagnoza dnevno, ili jednoj svakih 80 sekundi.

Povećanje je uglavnom uzrokovano starenjem i rastom stanovništva Velike Britanije, ali rastući nivo gojaznosti i kontinuirana upotreba duhana također su ključni faktori. Samo pušenje čini oko 57.700 slučajeva raka svake godine.

Iako su se stope preživljavanja značajno poboljšale, a sada se očekuje da će oko polovina pacijenata živjeti najmanje deset godina nakon dijagnoze, objavljeno je u izvještaju u kojem upozoravaju da napredak rizikuje zastoj bez daljnjih akcija.

"Objavljivanje plana nije 'završen posao' u vezi s rakom", rekla je Michelle Mitchell, glavna izvršna direktorica organizacije Cancer Research UK.

u izvještaju pozivaju na snažnije napore za smanjenje rizika koji se mogu spriječiti, proširenje programa skrininga i poboljšanje rane dijagnoze.



Napominje se da su vremena čekanja za liječenje raka i dalje među najgorima ikada zabilježena, a mnogi pacijenti se suočavaju s kašnjenjima u započinjanju liječenja.

Organizacija za borbu protiv raka pozvala je vlade širom Velike Britanije da povećaju ulaganja u istraživanje i zdravstvenu zaštitu, upozoravajući da je potrebna održiva akcija kako bi se osigurali bolji ishodi za pacijente.