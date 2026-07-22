Broj oboljelih od morbila u SAD-u ove godine se popeo na 2.295, premašivši ukupan broj zabilježen u 2025.

Broj slučajeva malih boginja u SAD-u dostigao 35.godišnji rekord Broj oboljelih od morbila u SAD-u ove godine se popeo na 2.295, premašivši ukupan broj zabilježen u 2025.

Broj oboljelih od malih boginja u SAD-u ove godine se popeo na 2.295, nadmašivši ukupan broj zabilježen u 2025. godini i dostigavši najviši nivo u posljednjih 35 godina, pokazuje u utorak tragač sa Univerziteta Johns Hopkins, koji prikuplja podatke državnih i lokalnih zdravstvenih agencija.

Većina infekcija se dogodila među nevakcinisanim osobama. Iako je pokrivenost vakcinacijom na nacionalnom nivou i dalje relativno visoka, stručnjaci za javno zdravstvo naglašavaju da stope imunizacije moraju ostati iznad 95% kako bi se očuvao imunitet stada, navodi internetska kuća Axios.

Od utorka, nacionalni broj slučajeva premašio je prošlogodišnji ukupan broj slučajeva za devet slučajeva. Države koje su prijavile najveći broj su Južna Karolina, Juta, Teksas, Florida i Arizona.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prijavili su 2.260 potvrđenih slučajeva u svom ažuriranju od 16. jula i naveli da su ove godine identificirane 34 nove epidemije.

Prema podacima CDC-a, posljednji put su se SAD suočile s većim brojem slučajeva morbila 1991. godine, kada su prijavljene 9.643 infekcije. Ospice obično počinju simptomima kao što su kašalj, visoka temperatura, konjuktivitis i karakterističan osip.

Međutim, može napredovati do ozbiljnih komplikacija, uključujući infekcije uha, upalu pluća i encefalitis – upalu mozga koja može dovesti do trajnog neurološkog oštećenja ili smrti.

U prosjeku, bolest je smrtonosna za jedno do troje na svakih 1.000 zaražene djece.

Robert F. Kennedy Jr., američki ministar zdravstva i ljudskih usluga od prošle godine, dugogodišnji je skeptik u vezi s vakcinama, nazivajući vakcinaciju ličnim izborom.