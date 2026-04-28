Sportisti tima Novo Nordisk pokazuju da dijabetes ne znači da ne možete voziti bicikl

Biciklisti "Tour of Turkiye" podižu svijest o dijabetesu Sportisti tima Novo Nordisk pokazuju da dijabetes ne znači da ne možete voziti bicikl

Biciklisti tima Novo Nordisk na "Tour of Turkiye" služe kao važni uzori jer aktivno pomažu u podizanju svijesti o dijabetesu svojim učešćem u utrci.

Filippo Ridolfo, koji vozi na 61. predsjedničkoj biciklističkoj utrci "Tour of Turkiye", rekao je za Anadolu da uvijek pokušava pomoći djeci da obrate pažnju na dijabetes tipa 1 i da daju sve od sebe.

"Ponekad nam djeca ulaze u autobus tokom utrka - žele nas vidjeti, postavljati pitanja i saznati više - i to je dio posla gdje zaista shvatite da utječete na ove mlade ljude", naglasio je.

Ridolfo je naglasio da je bio "prilično mlad" kada mu je dijagnosticirana bolest.

„Imao sam 12 godina; u tim godinama ne možete mnogo toga učiniti, tako da samo morate biti odgovorni, upravljati svojim dijabetesom najbolje što možete i nastaviti dalje“, rekao je.

Dvadesetčetverogodišnjak je objasnio da je nakon što mu je dijagnosticiran dijabetes, prilagodio svoj trening u skladu s tim, ali da mu to nije bilo teško.

„Nisam morao mnogo toga mijenjati - samo sam trebao bolje razumjeti sebe i kako moje tijelo reagira, i imao sam sreće što sam imao to vrijeme za prilagodbu“, rekao je.



Drugi biciklista tima Novo Nordisk Andrea Peron rekao je da je imao 16 godina kada mu je dijagnosticiran dijabetes i da na početku nije ni znao šta je dijabetes niti šta još može učiniti.

U razgovoru za Anadolu, prisjetio se emotivnog razgovora koji je vodio sa svojim doktorom.

„Jedno od mojih prvih pitanja doktoru bilo je da li još uvijek mogu voziti bicikl, a on je rekao da, i da bi mi to moglo pomoći u kontroli dijabetesa“, rekao je Peron. „Na početku nije bilo lako, jer sam morao naučiti kako pažljivije pratiti glukozu, ali s vremenom je to postalo prirodno i sada o tome ni ne razmišljam mnogo. Nakon nekoliko godina, pronašao sam ovaj tim i pridružio im se, i srećom, ovdje sam.“

Kada su ga pitali koje je promjene napravio u svom treningu nakon dijagnoze, rekao je da se u skladu s tim prilagodio svojoj novoj rutini.

„Nije tako lako, ali to je važno: pratiti glukozu i pokušati je održati u ciljanim granicama, ali srećom sada postoji mnogo tehnologije i mnogo je lakše nego prije nekoliko godina“, tvrdio je.

Peron je spomenuo projekte društvene odgovornosti i naglasio da Tim Novo Nordisk često organizuje aktivnosti s njima, rekavši: „Uvijek je lijepo imati tu dodatnu motivaciju.“

„Volio bih da sam i ja doživio nešto slično, tako da zaista uživam gledajući ih i ohrabrujući ih da je sve moguće“, dodao je.

Tridesetsedmogodišnji sprinter je rekao da je inspirativno vidjeti mlade ljude koji su poput njega, napominjući da kada je bio mlad, nije ništa znao.