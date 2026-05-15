Švicarske vlasti upozoravaju na visok rizik širenja afričke svinjske kuge u zemlji Vlada pozvala na oprez pri unosu svinjskog mesa dok se epidemija širi Evropom

Švicarske vlasti upozorile su u petak da rizik od širenja afričke svinjske kuge (ASF) u Švicarsku ostaje visok, posebno zbog epidemije među populacijom divljih svinja u dijelovima Evrope, javlja Swissinfo.

Savezni ured za sigurnost hrane i veterinarstvo (FSVO) saopćio je da je prenošenje bolesti na domaće svinje moguće u bilo kojem trenutku u područjima gdje su prisutne zaražene divlje svinje.

Agencija je pozvala putnike da ne unose svinjsko ili meso divljih svinja iz pogođenih područja u Švicarsku te savjetovala lovcima da temeljito očiste i dezinfikuju odjeću, obuću, opremu i vozila prije prelaska granice.

Prema podacima FSVO-a, virus je izuzetno otporan i može dugo ostati zarazan u krvi, mesnim proizvodima i leševima životinja.

Vlasti su također pozvale uzgajivače svinja da odmah kontaktiraju veterinare ukoliko životinje pokažu nejasne simptome.

U okviru nacionalnog programa ranog otkrivanja bolesti, Švicarska testira uginule divlje svinje i bolesne životinje.

FSVO je naveo da je svih 25 dosad pregledanih divljih svinja bilo negativno na virus.

Upozorenje dolazi nakon što je u aprilu zabilježena nova pojava bolesti u Italiji, nakon perioda smanjenja broja infekcija među domaćim svinjama širom Evrope.

Švicarske vlasti također su opisale nova otkrivanja ASF-a u Saskoj kao "nazadovanje" u naporima za suzbijanje bolesti.