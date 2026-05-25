Šef WHO-a: Epidemija ebole u DR Kongu „izuzetno ozbiljna i teška za upravljanje"

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo je „izuzetno ozbiljna i teška“ za upravljanje, izjavio je u ponedjeljak šef Svjetske zdravstvene organizacije, upozorivši da se epidemija trenutno širi brže od operacija odgovora na terenu, javlja Anadolu.

„Hitno proširujemo operacije, ali u ovom trenutku epidemija napreduje brže od nas“, rekao je generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

On je naveo da je u Kongu do sada zabilježen 101 potvrdan slučaj i 10 potvrđenih smrtnih ishoda, ali je upozorio da je stvarni razmjer epidemije znatno veći.

„Sada ima više od 900 sumnjivih slučajeva i 220 sumnjivih smrtnih ishoda“, kazao je on.

Ranije su zdravstvene vlasti upozorile da se epidemija nastavlja širiti u dijelovima Afrike, pri čemu su pogođene i susjedne zemlje.

Deset zemalja, uključujući Ruandu, Keniju, Tanzaniju, Angolu, Burundi, Centralnoafričku Republiku, Republiku Kongo, Etiopiju, Južni Sudan i Zambiju, suočava se s rizikom od epidemije ebole, podaci su Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC).

WHO je također upozorio da, iako rizik od globalnog širenja ostaje nizak, situacija se pomno prati zbog broja slučajeva, infekcija među zdravstvenim radnicima i pojave epidemije u urbanim sredinama.