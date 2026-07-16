Više od 57 miliona ljudi širom svijeta živi s demencijom, dok se svake godine dijagnosticira gotovo deset miliona novih slučajeva, saopćila je zdravstvena agencija UN-a

Šef WHO-a: Demencija je među najvećim zdravstvenim izazovima našeg vremena Više od 57 miliona ljudi širom svijeta živi s demencijom, dok se svake godine dijagnosticira gotovo deset miliona novih slučajeva, saopćila je zdravstvena agencija UN-a

Demencija je među najvećim zdravstvenim i društvenim izazovima našeg vremena, pogađajući milione ljudi širom svijeta, izjavio je u četvrtak generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ova agencija Ujedinjenih nacija objavila je ažurirane smjernice za smanjenje rizika od ove bolesti.

Govoreći na konferenciji za novinare u Ženevi, Tedros je rekao da više od 57 miliona ljudi širom svijeta živi s demencijom, dok se gotovo deset miliona novih slučajeva dijagnosticira svake godine.

Kako je naveo, procjenjuje se da Alzheimerova bolest čini između 60 i 70 posto svih slučajeva demencije.

“Iako ne postoji lijek za demenciju, ona se može spriječiti ili odgoditi izbjegavanjem faktora rizika, uključujući upotrebu duhana, konzumaciju alkohola, socijalnu izolaciju, fizičku neaktivnost, zagađenje zraka, te liječenjem visokog krvnog pritiska, dijabetesa i gubitka sluha“, rekao je.

U ažuriranim smjernicama WHO navodi da bi se do 45 posto rizika od demencije moglo spriječiti ili odgoditi otklanjanjem promjenjivih faktora, uključujući upotrebu duhana i alkohola, socijalnu izolaciju, fizičku neaktivnost, zagađenje zraka i nezarazne bolesti poput visokog krvnog pritiska i dijabetesa.

Agencija je dala preporuke zasnovane na dokazima kako bi pomogla državama da spriječe ili odgode kognitivno propadanje tokom života. Preporuke uključuju povećanje fizičke aktivnosti, prestanak pušenja, ograničavanje konzumacije alkohola, održavanje zdrave ishrane, učešće u kognitivnim treninzima i društvenim aktivnostima te smanjenje izloženosti zagađenju zraka.

Smjernice također preporučuju kontrolu hipertenzije, dijabetesa i povišenog holesterola, dok se slušni aparati mogu koristiti kao dio strategija za smanjenje rizika od demencije.

Tedros je pozvao vlade da prevenciju demencije uključe u primarnu zdravstvenu zaštitu i programe usmjerene na nezarazne bolesti, zdravo starenje i zdravlje zajednice, naglašavajući da zaštita zdravlja mozga zahtijeva djelovanje i izvan zdravstvenog sektora.