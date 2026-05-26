Zastupnik CHP-a tvrdi da je bivše rukovodstvo namjerno dovelo policiju u stranku

Zastupnik iz glavne turske opozicione Republikanske narodne partije (CHP) Hasan Ozturkmen optužio je bivše rukovodstvo stranke za namjerno provociranje policijske intervencije tokom evakuacije sjedišta CHP-a u Ankari, nakon što je sud poništio stranački kongres iz 2023. godine, javlja Anadolu.

Govoreći za Anadolu, Ozturkmen je kritikovao tenzije oko prenosa ovlaštenja u sjedištu stranke nakon sudske odluke o „apsolutnoj ništavnosti“, opisujući te scene kao „duboko uznemirujuće“.

„Oni su namjerno izazvali intervenciju policije u ovom incidentu“, rekao je Ozturkmen. „Odgovorni su oni prijatelji koji su u to vrijeme bili u administraciji.“

Ova presuda, kojom je proglašen nevažećim kongres koji je doveo Ozgura Ozela na vlast u novembru 2023. godine, pokrenula je žestoku borbu između rivalskih frakcija unutar CHP-a, pri čemu oba tabora optužuju jedan drugog za podrivanje unutarstranačke demokratije, narušavanje jedinstva opozicije i pokušaj preuzimanja kontrole nad strankom nelegitimnim sredstvima.

Sud je proglasio kongres iz 2023. godine pravno nevažećim prema principu „apsolutne ništavnosti“, čime je automatski vraćena administracija iz perioda prije kongresa na čelu s Kemalom Kilicdarogluom, koja će upravljati strankom dok se ne organizuje novi kongres.

Ova odluka je praktično ponovo otvorila bitku za liderstvo koja je podijelila CHP otkako je Ozel pobijedio Kilicdaroglua prije skoro tri godine.

Ozturkmen je kritikovao bivše rukovodstvo stranke zbog navodnog odbijanja dijaloga, uprkos stalnim naporima za komunikaciju nakon donošenja presude.

„Ako ste već sami sebe imenovali za vođe grupa i ostavili kabinet predsjednika upražnjenim, zašto ste čekali da policija uđe u zgradu?“, rekao je on. „Delegacije su u subotu bile u stalnom kontaktu. Oni su svjesno kreirali ovu scenu. Cilj je bio da se izazove reakcija protiv Kilicdaroglua.“

Zastupnik je naglasio da je presuda obavezujuća prema ustavu i napomenuo da su se razgovori s bivšom administracijom nastavili od subote navečer kako bi se koordinisala provedba sudske odluke.

„Rekli smo da želimo doći u sjedište kako bismo razgovarali o tome kako provesti presudu“, kazao je. „Odugovlačili su nas sve do nedjelje ujutro govoreći: 'Vidjet ćemo, uradit ćemo to'.“

„Kada smo u nedjelju ujutro otišli tamo na razgovore, nisu nam dozvolili da uđemo“, dodao je. „Prvi put u historiji CHP-a, zastupnicima CHP-a nije bio dozvoljen ulazak u zgradu CHP-a.“

Osvrćući se na pozive predsjednika parlamentarne grupe stranke Ozgura Ozela za brzim održavanjem stranačkog kongresa, Ozturkmen je ustvrdio da pravni proces za sada sprječava takav potez.

„Trenutno je u toku proces pred Kasacionim sudom i na snazi je odluka o privremenoj mjeri. Stranka ne može održati kongres prije nego što se završi proces pred Kasacionim sudom. U ovom trenutku, našom strankom se upravlja na privremenoj osnovi“, rekao je on.

- Pozadina unutarstranačke borbe u CHP-u i optužbe -

Turski sud naložio je glavnoj opozicionoj Republikanskoj narodne partiji (CHP) da organizuje novi kongres nakon što je poništio glasanje za liderstvo stranke iz 2023. godine zbog optužbi o nepravilnostima.

Presuda je uslijedila nakon tužbi koje su podnijeli delegati CHP-a i bivši gradonačelnik Hataya Lutfu Savas, osporavajući legitimitet 38. redovnog kongresa stranke održanog u novembu 2023. godine, na kojem je Ozgur Ozel pobijedio dugogodišnjeg predsjednika Kemala Kilicdaroglua.

Prema odluci suda, kongres je proglašen pravno nevažećim pod principom „apsolutne ništavnosti“, što je pravna doktrina u turskom pravu koja se koristi za akte koji se smatraju suštinski nezakonitim ili proceduralno manjkavim.

Sud je naložio vraćanje administracije CHP-a iz perioda prije kongresa na privremenoj osnovi kako bi nadgledala pripreme za novi stranački kongres i izbore za rukovodstvo.

Ova odluka predstavlja veliki preokret za glavnu opozicionu stranku u Turskoj, koju je Ozel vodio otkako je smijenio Kilicdaroglua u unutarstranačkoj borbi za liderstvo prije skoro tri godine.

- Optužbe u vezi s kongresnim procesom -

U tužbama se navodi da su se tokom kongresnog procesa dogodile nepravilnosti, uključujući tvrdnje o kupovini glasova, nuđenju političkih usluga delegatima i proceduralnim povredama koje su uticale na integritet glasanja za liderstvo.

Tužitelji su tvrdili da su navodne povrede ugrozile legitimitet ishoda kongresa te su zatražili poništavanje izbora za liderstvo.

Zvaničnici CHP-a su više puta odbacili ove optužbe i podnijeli pravnu odbranu tokom sudskog postupka.

U međuvremenu, tužioci u Ankari pokrenuli su 2024. godine odvojenu istragu o optužbama za namještanje glasova povezanim s kongresnim procesom.

