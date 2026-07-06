Naš je zajednički prioritet osigurati da industrijska baza širom Evrope i Sjeverne Amerike isporučuje više, kazali su Ursula von der Leyen i Mark Rutte

Von der Leyen i Rutte: Evropa mora ubrzati proizvodnju oružja kako bi očuvala kredibilno odvraćanje Naš je zajednički prioritet osigurati da industrijska baza širom Evrope i Sjeverne Amerike isporučuje više, kazali su Ursula von der Leyen i Mark Rutte

Jača evropska odbrambena industrija sposobna za proizvodnju vojne opreme u većem obimu i brzini ključna je za održavanje kredibilnog odvraćanja u sve opasnijem sigurnosnom okruženju, rekli su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u zajedničkom članku objavljenom u nedjelju, javlja Anadolu.

Pišući u "The Economistu", tvrdili su da je Evropa ušla u novu sigurnosnu eru u kojoj se više ne može oslanjati na outsourcing većeg dijela svoje odbrane i umjesto toga mora proširiti svoje industrijske kapacitete kako bi zadovoljila rastuće vojne zahtjeve.

"U ovom opasnijem svijetu, jača evropska odbrambena industrija sposobna za proizvodnju u obimu i brzini ključna je za kredibilno odvraćanje", napisali su, naglašavajući da je jedini način za postizanje ovog cilja bliža saradnja među evropskim zemljama, industrijama, saveznicima i partnerima.

U članku se navodi da evropski saveznici NATO-a i države članice Evropske unije povećavaju izdvajanja za odbranu, otvaraju nove fabrike i proširuju proizvodne linije, dok tradicionalni proizvođači odbrane i kompanije s novim tehnologijama podjednako ubrzavaju proizvodnju.

Von der Leyen i Rutte istakli su rastuće inovacije u oblastima kao što su dronovi, bespilotna kopnena vozila i sistemi za elektronsko ratovanje, dodajući da i neki civilni proizvođači prenamjenjuju postrojenja za proizvodnju komponenti povezanih s odbranom.

Uprkos napretku, upozorili su da i dalje postoje značajni nedostaci u kapacitetima, uključujući nedostatak borbenih aviona, sistema protivvazdušne i raketne odbrane, dronova, pomorskih sredstava i vojnih zaliha.

Rekli su da su kontinuirana vojna podrška Ukrajini i nestabilnost na Bliskom istoku izvršili dodatni pritisak na zalihe, dok trenutni proizvodni kapaciteti ostaju nedovoljni da zadovolje potražnju.

Ukazali su na ono što su opisali kao proširenje odbrambene saradnje između Rusije, Kine, Sjeverne Koreje i Irana, tvrdeći da je Moskva preusmjerila svoju ekonomiju prema održivoj ratnoj proizvodnji dok kineska odbrambena industrija i nuklearni arsenal nastavljaju rasti.

Rekli su da Evropa i Sjeverna Amerika posjeduju ekonomsku snagu, tehnološku stručnost i industrijske kapacitete potrebne za odgovor, pozivajući na dublju transatlantsku saradnju kako bi se ubrzala proizvodnja i inovacije u odbrani.

"Naš je zajednički prioritet osigurati da industrijska baza širom Evrope i Sjeverne Amerike isporučuje više, bolje i brže – jer tako osiguravamo našu sigurnost", napisali su.