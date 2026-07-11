Recep Kara je bio među hiljadama građana koji su izašli na ulice Ankare kako bi se suprotstavili pokušaju puča koji je izvela Teroristička organizacija FETO.

Veteran 15. jula: Noć pokušaja puča ne smije se zaboraviti Recep Kara je bio među hiljadama građana koji su izašli na ulice Ankare kako bi se suprotstavili pokušaju puča koji je izvela Teroristička organizacija FETO.

Veteran 15. jula Recep Kara, koji je dva puta ranjen tokom pokušaja puča terorističke organizacije FETO 2016. godine u Turskoj, poručio je da događaji te noći ne smiju pasti u zaborav.

Kara je bio među hiljadama građana koji su izašli na ulice Ankare kako bi se suprotstavili pokušaju puča koji je izvela Teroristička organizacija FETO. Tom prilikom pokušao je zaustaviti tri tenka i jedno oklopno transportno vozilo.

Ranjen je kada ga je pogodio vrh cijevi tenka ispred kojeg je stao, a potom i u ruku tokom pucnjave.

„Pokušali smo prekriti tenk ceradom kako bismo im onemogućili vidljivost. Zatim sam čuo rafalnu paljbu i shvatio da sam ranjen u ruku. Kada je bol počela rasti, otišao sam u bolnicu i ostao tamo dva dana“, rekao je Kara za Anadolu.

Ispričao je da je 15. jula navečer putem televizije i društvenih mreža saznao za pokušaj puča, nakon čega je izašao na ulicu.

„Nazvao sam brata, koji mi je rekao: ‘Izađi, zar ćemo im prepustiti domovinu?’ Nakon toga sam izašao i pridružio se građanima“, kazao je.

Kara je naveo da je na putu prema trgu Kizilay vidio oklopno vozilo na koje se popeo uprkos upozorenjima da se skloni.

„Rekli su mi da se sklonim, ali nisam. Ležao sam ispred vozila dok me drugi građani nisu odvukli“, rekao je.

Dodao je da je kasnije stao ispred još jednog tenka, kada ga je pogodio vrh cijevi, nakon čega ga je tenk neko vrijeme vukao, što je dovelo i do problema s pamćenjem.

Govoreći o dešavanjima ispred Generalštaba, Kara je rekao da su građani, uprkos opasnosti, nastavili pružati otpor.

„Ljudi su znali da će biti pogođeni, bili su pogođeni i vraćali se. U takvim situacijama hrabrost prelazi na drugi nivo“, rekao je.

Istakao je da na ruci i dalje ima tragove gelera.

„Neki su uklonjeni, a neki su sami ispali. Smatram da se ovi dani ne smiju zaboraviti“, poručio je Kara.

Dodao je da je i nakon događaja, čuvši pucnje, pomislio da se pokušaj puča ponavlja i bio spreman ponovo izaći na ulicu.

„Neka Bog sačuva državu i narod i neka se ovakvi dani više nikada ne ponove“, rekao je Kara.

Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turskoj u noći 15. jula 2016. godine, a riječ je o terorističkoj organizaciji koju je predvodio Fetullah Gulen, godinama nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Ankara ranije zvanično zatražila od SAD-a.

Gulen je umro 2024. godine.

Članovi te terorističke organizacije godinama su, namještanjem ispita, napredovali u službi, infiltrirajući se tako u institucije države. Potom su, najprije u decembru 2013. godine, pristalice FETO-a u pravosuđu Turske montiranim procesom o navodnoj korupciji pokušali procesuirati brojne visoke zvaničnike.

Nekoliko godina kasnije uslijedio je i krvavi pokušaj državnog udara terorista FETO-a, odnosno pokušaj puča kojeg su izveli oficiri koje je FETO infiltrirao u tursku vojsku.

Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo za Tursku, nego i za svaku drugu zemlju u kojoj je aktivna. Na to su u više navrata i ukazivali turski zvaničnici.

Tokom pokušaja puča u Turskoj poginule su 253, a ranjeno je više od 2.730 osoba.