- Izgrađena po nalogu sultana Abdulmedžida i otvorena za upotrebu 7. juna 1856. godine, palata Dolmabahce i dalje je jedna od simboličnih građevina koje su svjedočile posljednjem periodu Osmanskog carstva i važnim događajima iz historije Republike

Veličanstveno naslijeđe Osmanskog carstva: Palata Dolmabahce slavi 170. rođendan - Izgrađena po nalogu sultana Abdulmedžida i otvorena za upotrebu 7. juna 1856. godine, palata Dolmabahce i dalje je jedna od simboličnih građevina koje su svjedočile posljednjem periodu Osmanskog carstva i važnim događajima iz historije Republike

- Aise Humeyra Akgun -

Prošlo je 170 godina od otvaranja palače Dolmabahce, koja se smatra jednim od najveličanstvenijih djela perioda vesternizacije Osmanskog carstva, javlja Anadolu.

Izgrađena po naređenju sultana Abdulmedžida i otvorena za upotrebu 7. juna 1856. godine, palata i dalje predstavlja jednu od najistaknutijih građevina koje su svjedočile kasnom osmanskom periodu i važnim događajima iz historije Republike.

Smještena na površini od 110.000 kvadratnih metara na obali Besiktasa, palača Dolmabahce nastala je iz historijskog procesa koji je oblikovao regiju nakon što je vijekovima korištena kao prirodni zaljev.

Područje, koje je zatrpano za vrijeme vladavine sultana Osmana II i nazvano "Dolmabahce", postepeno se transformisalo u kraljevski vrt i dio Obalne palate Besiktas, a danas je među najvažnijim kulturnim i historijskim mjestima Istanbula.

Kompleks palate, ukupne površine 110.000 kvadratnih metara, uključuje glavnu strukturu koja se sastoji od Mabeyna, Ceremonijalne dvorane, Harema i apartmana prestolonasljednika, kao i mnoge druge građevine poput džamije Bezmialem Valide Sultan, Kraljevskih štala, Palačinog pozorišta, Sahat kule, Carske riznice i Odjeljenja za namještaj.

Među dijelovima koji čine veliko imanje palate su Jutarnja soba, Stakleni paviljon, odaje Starijih konkubina i Glavnog eunuha, kao i Paviljoni za kretanje, odaje Sjekiraša, Agavata, Bendegana i Musahibana.

- Utjelovljuje karakteristične osobine turskog načina života -

Guller Karahuseyin, šefica Odjela za promociju i muzej Nacionalnih palača, rekla je novinaru AA da je palaču izgradio sultan Abdulmedžid između 1843. i 1856. godine, navodeći: "Različiti izvori ukazuju na to da je izgradnja palače započela 13. juna 1843. Palača je u potpunosti završena 1856. godine. Izgradnja se ovdje nastavila u dijelovima, a na zabatima na ulazu u svaki dio nalazi se tugra (carski monogram) sultana Abdulmedžida, a ispod nje datum kada je taj dio završen."

Navela je da se sultan preselio u palatu Dolmabahce 7. juna 1856. godine.

"Novine Ceride-i Havadis objavile su da je sultan Abdulmedžid, koji se otprilike u isto vrijeme preselio u palatu Dolmabahce, sljedećeg dana tamo primio državne zvaničnike. Ova palata nam zapravo pokazuje tačku koju je dostigao pokret vesternizacije i modernizacije u Osmanskom carstvu. U palati uglavnom vidimo utjecaje zapadnih umjetničkih pokreta poput rokokoa, baroka i ampirea. Međutim, iako palata Dolmabahce ima zapadnjački izgled, to je palata koja i dalje čuva svoje duboko ukorijenjene tradicije. Istovremeno, ona nosi karakteristične osobine turskog načina života."

- Haremski dio ima jednostavnije ukrase -

Ističući da je palata podijeljena na tri dijela na monolitnoj glavnoj strukturi, Karahuseyin je rekla: "Na ulazu se nalazi dio Mabeyn-i Humayun, koji također nazivamo 'Selamlik', u sredini je Muayede Salon, a zatim Harem-i Humayun. Mabeyn-i Humayun je dio palate gdje se provodi državna uprava i gdje je država predstavljena na najvišem nivou u liku sultana. Iz tog razloga ima izuzetno raskošne ukrase."

Istakla je da su svi tehnološki napreci i inovacije na svijetu prvi put korišteni u palači.

"Na primjer, kada se gradila palača Dolmabahce, izgrađena je plinara za grijanje i osvjetljavanje palače, kao što je bio slučaj u cijelom svijetu. Dvorana Muayede je mjesto gdje se održavaju sve proslave praznika i drugi vrlo posebni prijemi i događaji. Zatim dolazi Harem-i Humayun. Upravo ovdje vidimo karakteristične osobine pravog turskog načina života. Jer haremski dio ima jednostavnije ukrase i odgovara tipičnom turskom planu kuća. Sastoji se od dvorana i soba koje se otvaraju na ove dvorane. U haremskom dijelu, dvorske dame, favoritkinje i konkubine, prvenstveno Valide Sultan, imaju svoje apartmane. Ovi apartmani su visoki četiri sprata, uključujući podrum i potkrovlje. U svakom apartmanu živi dvorska dama sa svojom djecom i slugama. Iz ovih velikih apartmana penje se u centralne dvorane, gdje se odvija zajednički društveni život."

Naglasila je da je glavni cilj Uprave nacionalnih palača očuvanje historijskih građevina i artefakata pod njenom odgovornošću na najbolji mogući način i njihovo prenošenje budućim generacijama.

Izjavila je da, u okviru tog opsega, konzervatorske i restauratorske radove na artefaktima u palačama provode stručni timovi, a procesi restauracije građevina provode se u skladu s detaljnim pregledima Odbora za nauku i evaluaciju.

Ističući veliki značaj koji pridaju očuvanju palača, vila i paviljona, posebno palače Dolmabahce, Karahuseyin je izrazila njihov cilj da historijsko naslijeđe prenesu budućim generacijama na najbolji mogući način.

Napomenula je da se Uprava nacionalnih palača, u skladu s principom očuvanja historijskog naslijeđa, prilagođava digitalizaciji i novim tehnologijama te da koristi sisteme audio vodiča kako bi posjetiteljima omogućila sveobuhvatniji i slobodniji obilazak palača, te da je nedavno dozvoljeno fotografiranje uz određena pravila.

Istakla je da je fotografisanje dozvoljeno bez blica i na amaterskom nivou kako bi se izbjeglo oštećenje artefakata i struktura, dodajući da su u toku radovi na poboljšanju iskustva posjetilaca.

Dolmabahce palača, pored toga što je bila dom posljednjih šest osmanskih sultana i posljednjeg kalifa Abdulmedžida Efendija, bila je i jedan od važnih centara državne uprave tokom ere Republike.

Mustafa Kemal Ataturk je dio svog rada obavljao iz palače između 1927. i 1938. godine, te je ovdje implementirao neke od prvih primjena prelaska na latinično pismo. Dolmabahce palača, gdje je Ataturk preminuo 10. novembra 1938. godine, ističe se kao jedan od najvažnijih svjedoka historije Republike.