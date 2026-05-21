Sonar Nusrat-1915, koji se montira na trup broda, nadmašuje strane modele koji su već u upotrebi, a potpuna integracija u platforme turske mornarice očekuje se do kraja 2027. godine, kaže generalni direktor kompanije Armelsan Defense

Uspjeh turske namjenske industrije: Domaći sonar Nusrat-1915 spreman za tursku mornaricu Sonar Nusrat-1915, koji se montira na trup broda, nadmašuje strane modele koji su već u upotrebi, a potpuna integracija u platforme turske mornarice očekuje se do kraja 2027. godine, kaže generalni direktor kompanije Armelsan Defense

Turska firma Armelsan Defense uspješno je završila pomorska testiranja novog domaćeg sonara za lov na mine Nusrat-1915 te se sada priprema za integraciju ovog sistema u flotu turske mornarice, prenosi Anadolu.

Generalni direktor Armelsana Guray Aybar rekao je za Anadolu da je domaći sonar koji se montira na trup broda završio razvojnu fazu i da sada prelazi u fazu integracije na platforme.

"U predstojećoj mapi puta, napori će se prvo fokusirati na integraciju sistema na brodove, a provest će se i aktivnosti na njegovom raspoređivanju na različite platforme turske mornarice, prvenstveno na brodove klase Engin", kazao je on.

Turska mornarica i Agencija za odbrambenu industriju Turske (SSB) očekuju da će flota biti potpuno operativna do kraja sljedeće godine, nakon početnog uvođenja u upotrebu.

Aybar je izjavio da je vojno osoblje koje je učestvovalo u nedavnim pomorskim testiranjima navelo da Nusrat-1915 nadmašuje strane sonare koji su trenutno u upotrebi u turskim oružanim snagama.

"Kada integrišemo Nusrat-1915, postići ćemo dvostruko veći domet detekcije i dvostruko bolje performanse u poređenju s trenutnim kapacitetima", rekao je on.

Ovaj napredni sonar može otkrivati, pratiti i precizno klasifikovati širok spektar pomorskih opasnosti s velikih udaljenosti. Pružanjem ranih upozorenja i klasifikacija, Nusrat-1915 omogućava specijalizovanom osoblju da procijeni i neutrališe podvodne eksplozive bez izlaganja operativnim rizicima.

Aybar je istakao da je razvoj ove tehnologije domaćim sredstvima bio hitna strateška potreba usred sve nestabilnijeg okruženja pomorske sigurnosti u Crnom moru i Zaljevu.

Armelsan Defense također razvija kompaktan, sveobuhvatan sonarni paket za bespilotna površinska plovila (USV) i autonomne podvodne dronove.

Ovo kompaktno rješenje će opremiti pomenute platforme ključnim akustičkim tehnologijama u jednom paketu, omogućavajući istovremeno otkrivanje, praćenje i klasifikaciju kako morskih mina tako i neprijateljskih ronioca.

Paket montiran na dronove uključivat će višesnopni eho-sounder (dubinomjer) i sonar za izbjegavanje prepreka, što će generisati izuzetno detaljne i trodimenzionalne okeanografske podatke, omogućavajući autonomnim plovilima da mapiraju morsko dno i navigiraju kroz podvodne opasnosti.

Armelsan Defense planira isporučiti ove napredne bespilotne sonarne pakete prvo turskim oružanim snagama, prije nego što ih ponudi na globalnom izvoznom tržištu.