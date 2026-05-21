Uspjeh turske namjenske industrije: Domaći sonar Nusrat-1915 spreman za tursku mornaricu

Firdevs Bulut Kartal
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Turska firma Armelsan Defense uspješno je završila pomorska testiranja novog domaćeg sonara za lov na mine Nusrat-1915 te se sada priprema za integraciju ovog sistema u flotu turske mornarice, prenosi Anadolu.
Generalni direktor Armelsana Guray Aybar rekao je za Anadolu da je domaći sonar koji se montira na trup broda završio razvojnu fazu i da sada prelazi u fazu integracije na platforme.
"U predstojećoj mapi puta, napori će se prvo fokusirati na integraciju sistema na brodove, a provest će se i aktivnosti na njegovom raspoređivanju na različite platforme turske mornarice, prvenstveno na brodove klase Engin", kazao je on.
Turska mornarica i Agencija za odbrambenu industriju Turske (SSB) očekuju da će flota biti potpuno operativna do kraja sljedeće godine, nakon početnog uvođenja u upotrebu.
Aybar je izjavio da je vojno osoblje koje je učestvovalo u nedavnim pomorskim testiranjima navelo da Nusrat-1915 nadmašuje strane sonare koji su trenutno u upotrebi u turskim oružanim snagama.
"Kada integrišemo Nusrat-1915, postići ćemo dvostruko veći domet detekcije i dvostruko bolje performanse u poređenju s trenutnim kapacitetima", rekao je on.
Ovaj napredni sonar može otkrivati, pratiti i precizno klasifikovati širok spektar pomorskih opasnosti s velikih udaljenosti. Pružanjem ranih upozorenja i klasifikacija, Nusrat-1915 omogućava specijalizovanom osoblju da procijeni i neutrališe podvodne eksplozive bez izlaganja operativnim rizicima.
Aybar je istakao da je razvoj ove tehnologije domaćim sredstvima bio hitna strateška potreba usred sve nestabilnijeg okruženja pomorske sigurnosti u Crnom moru i Zaljevu.
Armelsan Defense također razvija kompaktan, sveobuhvatan sonarni paket za bespilotna površinska plovila (USV) i autonomne podvodne dronove.
Ovo kompaktno rješenje će opremiti pomenute platforme ključnim akustičkim tehnologijama u jednom paketu, omogućavajući istovremeno otkrivanje, praćenje i klasifikaciju kako morskih mina tako i neprijateljskih ronioca.
Paket montiran na dronove uključivat će višesnopni eho-sounder (dubinomjer) i sonar za izbjegavanje prepreka, što će generisati izuzetno detaljne i trodimenzionalne okeanografske podatke, omogućavajući autonomnim plovilima da mapiraju morsko dno i navigiraju kroz podvodne opasnosti.
Armelsan Defense planira isporučiti ove napredne bespilotne sonarne pakete prvo turskim oružanim snagama, prije nego što ih ponudi na globalnom izvoznom tržištu.