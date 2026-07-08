Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji, poručio turski predsjednik

UPDATE - Erdogan pozvao na ukidanje ograničenja u odbrambenoj saradnji među saveznicima NATO-a Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji, poručio turski predsjednik

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je pozvao na ukidanje ograničenja u odbrambenoj saradnji među saveznicima u NATO-u.

“Ograničenja među saveznicima kada je riječ o odbrambenoj saradnji, posebno u oblasti odbrambene industrije, trebaju biti ukinuta“, rekao je Erdogan na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća na nivou šefova država i vlada u glavnom gradu Turske Ankari.

Erdogan je naglasio da evropski saveznici, iako preuzimaju veću odgovornost za odbranu kontinenta, trebaju izbjegavati politike koje bi mogle oslabiti jedinstvo NATO-a ili transatlantske veze.

“Dok evropski saveznici preuzimaju veću odgovornost za odbranu kontinenta, moramo se suzdržati od mjera koje bi mogle narušiti koheziju saveza i transatlantske odnose“, rekao je.

Govoreći o razvoju turskog odbrambenog sektora, Erdogan je rekao da je najveći uspjeh zemlje u posljednjim godinama veliki iskorak ostvaren u odbrambenoj industriji.

“Najveći uspjeh naše zemlje nesumnjivo je iskorak koji smo ostvarili u odbrambenoj industriji“, rekao je, dodajući da je Turska postala jedna od deset vodećih zemalja svijeta po proizvodnim i izvoznim kapacitetima u oblasti odbrambene industrije.

Erdogan je također ponovio opredijeljenost Ankare da poveća svoj doprinos NATO-u kroz veća izdvajanja za odbranu.

“Turska je poduzela mjere kako bi udio izdvajanja za odbranu povećala na 3,5 posto do 2030. godine“, rekao je.

Dodao je da je Turska već izdvojila 1,5 posto svog budžeta za rashode povezane sa sigurnošću i jačanjem otpornosti.

Erdogan je također najavio da je Turska osigurala dodatnih 24 milijarde dolara za projekat protuzračne i protivraketne odbrane “Steel Dome“ (Čelična kupola), navodeći da je cilj tog ulaganja jačanje jednog od najvažnijih nedostataka u sposobnostima NATO-a.

Naglašavajući ulogu Turske unutar NATO-a, Erdogan je rekao da je njegova zemlja, koja ima najveću kopnenu vojsku u Evropi, spremna staviti svoje vojne sposobnosti na raspolaganje savezu kad god to bude potrebno.

Podsjetio je da je Turska među vodećim učesnicima u operacijama, misijama i vojnim vježbama NATO-a na Kosovu, u Crnom moru, baltičkoj regiji i drugim područjima.

Erdogan je također rekao da se Turska nada da će dobiti NATO akreditaciju za planirani Centar izvrsnosti za borbu protiv bespilotnih sistema, pozivajući se na iskustvo zemlje u uspješnoj upotrebi bespilotnih letjelica na stvarnim ratištima.

“Vjerujem da će ovaj centar ojačati naše sposobnosti za suprotstavljanje prijetnjama koje predstavljaju, posebno zračni i pomorski dronovi“, dodao je.