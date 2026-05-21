U Sarajevu obilježena Sedmica turske kuhinje uz zajedničke specijalitete turske i bosanske gastronomije Manifestacija održana pod temom "Naslijeđe za stolom", uz pripremu tradicionalnih jela koja povezuju dvije kulture

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu održana je manifestacija Sedmica turske kuhinje, tokom koje su predstavljeni tradicionalni specijaliteti turske i bosanske kuhinje.

U okviru programa koji se od 21. do 27. maja organizuje pod pokroviteljstvom Emine Erdogan, supruge predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana, turska kuharica Ayse Karadan i bh. kuhar Nermin Hodžić pripremali su zajednička jela turske i bosanske gastronomije.

Manifestacija je održana pod sloganom "Naslijeđe za stolom", a posjetiocima su predstavljena tradicionalna jela poput čorbe od leće, sarme, dolme i bureka, pripremljena na tradicionalan način.

Savjetnik za kulturu i turizam Ambasade Republike Turske u Sarajevu Ahmet Atabas izjavio je novinarima da kuhinje dvije zemlje dijele zajedničku tradiciju koja se stoljećima čuva.

On je naglasio da između turske i bosanskohercegovačke kuhinje postoji mnogo zajedničkih kulturnih elemenata, dodajući da je od velike važnosti prenošenje tog zajedničkog naslijeđa budućim generacijama kroz saradnju u oblasti gastronomije.