U Istanbulu počeo 8. Festival etnosporta i kulture Predsjednik Svjetske konfederacije etnosporta Bilal Erdogan kaže da će posjetioci doživjeti bogatstvo tradicionalne kulture tokom četverodnevnog događaja

Osmi Festival etnosporta i kulture, koji organizuje Svjetska konfederacija etnosporta, počeo je u četvrtak dočekivati ​​posjetioce na aerodromu "Ataturk" u Istanbulu, javlja Anadolu.

Četverodnevni festival, koji se održava od 21. do 24. maja, počeo je nastupom studenata uz pratnju tradicionalne ceremonije Gulbank ispred šatora Han postavljenog na aerodromu.

Mehter bend Istanbulskog historijskog turskog muzičkog ansambla također je nastupio tokom ceremonije otvaranja.

Govoreći na događaju, predsjednik Svjetske konfederacije etnosporta Bilal Erdogan rekao je da će posjetioci kolektivno doživjeti bogatstvo tradicionalne kulture tokom festivala.

Pozdravljajući učesnike, Erdogan je rekao da će program uključivati ​​razne aktivnosti, uključujući takmičenja u hrvanju i konjičke sportove.

Dodao je da će djeca i porodice imati priliku da se upoznaju s tradicionalnom kulturom kroz događaje i radionice festivala.

"Tokom ova četiri dana, još jednom ćemo zajedno doživjeti bogatstvo naše kulture. S našom djecom i odraslima, kao porodice ćemo udahnuti duh i atmosferu tradicije i ugostiti gostujuće umjetnike, sportiste i kulturne ličnosti iz cijelog svijeta", rekao je Erdogan.

"Djeca koja danas dolaze ovdje iskusit će i osjetiti koliko je kulturno bogatstvo zaista vrijedno i značajno", dodao je.

Ističući međunarodni značaj Istanbula, Erdogan je zvanično otvorio festival presijecanjem vrpce zajedno s djecom nakon govora.