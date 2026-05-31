Tursko oklopno vozilo HIZIR dobilo nadograđenu ulogu s integrisanim domaćim sistemima Katmerciler završio prve isporuke nove generacije vozila HIZIR razvijenih za Turske oružane snage u okviru programa nabavke Ministarstva odbrane

ANKARA (AA) – Turski proizvođač oklopnih vozila Katmerciler završio je prve isporuke svoje nove generacije vozila HIZIR 4x4, otpornih na mine i zasjede (MRAP), koja su nadograđena kako bi zadovoljila evoluirajuće operativne potrebe Turskih oružanih snaga.

Isporuke su izvršene u okviru programa nabavke Ministarstva nacionalne odbrane Turske, pri čemu su vozila HIZIR razvijena u skladu sa zahtjevima oružanih snaga.

Dizajnirana u skladu s NATO standardima, najnovija verzija vozila HIZIR posjeduje konfiguraciju s troja vrata i može primiti do pet članova osoblja. Vozilo je opremljeno domorodno (domaće) razvijenim odbrambenim sistemima koji će tokom misija djelovati na integrisan način.

Pokretan motorom od 400 konjskih snaga, nadograđeni HIZIR nudi sposobnost savladavanja uspona od 70 posto, visoke nivoe minske i balističke zaštite, potpuno automatski mjenjač, poboljšanu manevarsku sposobnost i karakteristike vožnje prilagođene korisniku.

Iz kompanije Katmerciler su naveli da se proizvodne aktivnosti nastavljaju i da je planirano da preostale isporuke u okviru ovog projekta budu završene do kraja godine.

Govoreći za Anadolu, izvršni potpredsjednik upravnog odbora kompanije Katmerciler Furkan Katmerci rekao je da je kompanija ponosna što je izvršila prve isporuke nove generacije vozila HIZIR, koja su dizajnirana da zadovolje moderne operativne zahtjeve Turskih oružanih snaga.

Katmerci je kazao da će obnovljeni HIZIR 4x4, razvijen u skladu s NATO standardima i prilagođen najzahtjevnijim geografskim i klimatskim uslovima, dodatno ojačati turske trupe na terenu sa svojim vrhunskim sposobnostima minske i balističke zaštite.

Također je istakao da integracija podsistema razvijenih unutar turskog domaćeg odbrambenog ekosistema pokazuje nivo koji su dostigle inženjerske sposobnosti ove zemlje.

„Dok nastavljamo služiti našim oružanim snagama s isporukama koje nastojimo završiti do kraja godine, također ćemo nastaviti doprinositi izvoznim ciljevima naše zemlje prenošenjem ovog uspjeha na međunarodna tržišta“, rekao je Katmerci.

„Potražnja za platformom HIZIR iz inostranstva nastavlja da raste. Snažan interes, posebno od strane prijateljskih i savezničkih zemalja, donosi nove prilike za saradnju. Kao dio naše strategije rasta orijentisane na izvoz, cilj nam je da ove godine potpišemo nove međunarodne ugovore. Na tom tragu, naši razgovori i procesi evaluacije u različitim regijama se nastavljaju“, dodao je.