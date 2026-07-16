Glasnogovornik kaže da će informacije o ažuriranju turskih dugometnih sistema protuzračne i proturaketne odbrane S-400 biti objavljene kada bude konkretnih razvoja događaja

Tursko Ministarstvo odbrane saopćilo da se nastavljaju radovi na sistemima S-400 Glasnogovornik kaže da će informacije o ažuriranju turskih dugometnih sistema protuzračne i proturaketne odbrane S-400 biti objavljene kada bude konkretnih razvoja događaja

Glasnogovornik Ministarstva nacionalne odbrane Turske Zeki Akturk izjavio je u četvrtak da se radovi na turskim dugometnim regionalnim sistemima protuzračne i proturaketne odbrane S-400 nastavljaju na više područja.

Kazao je to obraćajući se na sedmičnom brifingu Ministarstva u sjedištu kompanije Havelsan u Ankari.

“Radovi na dugometnim regionalnim sistemima protuzračne i proturaketne odbrane S-400 nastavljaju se u više dimenzija“, rekao je.

“Bit će podijeljeno s javnošću kada bude konkretnih razvoja događaja“, dodao je.

Zvaničnik nije pružio dodatne detalje o trenutnom statusu programa niti vremenskom okviru za buduća saopćenja.

Akturk je također rekao da Oružane snage Turske nastavljaju doprinositi regionalnom i globalnom miru, sigurnosti i stabilnosti kroz saradnju s prijateljskim i savezničkim zemljama, aktivnosti obuke i savjetovanja, kao i učešće u multinacionalnim misijama.

Osuđujući izraelske napade na civile u Libanu i Palestini, Akturk je rekao da takvi postupci i dalje predstavljaju prepreku trajnom miru i stabilnosti u regiji te nastoje potkopati pregovore koji su dostigli završnu fazu.

“Ponovo ističemo da će strane koje završe pregovore konstruktivnim pristupom služiti miru, prosperitetu i stabilnosti u našoj regiji i svijetu“, naglasio je.

Zvaničnik je također rekao da Turska nastavlja napore na razvoju vojne saradnje sa Sirijom i podršci restrukturiranju Sirijskih oružanih snaga.

U okviru tih napora, komandant Turskih pomorskih snaga admiral Kadir Yildiz i njegova delegacija posjetili su sirijsku Latakiju 13. jula na brodu turskih pomorskih plovila TCG Istanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik i TCG Heybeliada.

Glasnogovornik je rekao da su turski ratni brodovi prvi put nakon 18 godina posjetili luku Latakija. Tokom posjete održani su razgovori na nivou delegacija s komandantom Sirijske mornarice, a izvršene su i inspekcije u vojnoj luci Latakija.

Kazao je da bi proširenje saradnje između Turske i Sirije na nova područja, uključujući pomorsku saradnju i napore za unapređenje sposobnosti Sirijske mornarice, doprinijelo regionalnoj stabilnosti.

Govoreći o odbrambenim vezama s Egiptom, Akturk je rekao da su nedavne uzajamne posjete visokog nivoa ubrzale vojnu saradnju, dok su kontakti između vojnih delegacija proširili saradnju u oblastima vojne obuke, zajedničkih aktivnosti i odbrambene industrije.

Napomenuo je da su zajedničke zračne vježbe održane u Egiptu i Turskoj u junu unaprijedile interoperabilnost, zajedničke operativne sposobnosti i razmjenu znanja između oružanih snaga dviju zemalja.

Dodao je da su turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler i njegov egipatski kolega tokom razgovora u Turskoj potpisali Pismo namjere o saradnji u oblasti odbrane, opisujući ga kao odraz zajedničke posvećenosti dviju zemalja produbljivanju saradnje u oblasti odbrane i sigurnosti te doprinosu regionalnom miru, stabilnosti i sigurnosti.