Tursko Ministarstvo nacionalne odbrane saopćilo da se radovi na sistemima S-400 nastavljaju

Yusuf Soykan Bal
16. juli 2026.•Ažuriranje: 16. juli 2026.
Glasnogovornik Ministarstva nacionalne odbrane Turske izjavio je u četvrtak da se radovi na turskim dugometnim regionalnim sistemima protuzračne i proturaketne odbrane S-400 nastavljaju na više područja.
Kazao je to glasnogovornik Ministarstva odbrane Zeki Akturk obraćajući se na sedmičnom brifingu Ministarstva odbrane u sjedištu kompanije Havelsan u Ankari.
“Radovi na dugometnim regionalnim sistemima protuzračne i proturaketne odbrane S-400 nastavljaju se u više dimenzija.“
„Bit će podijeljeno s javnošću kada bude konkretnih razvoja događaja“, dodao je.
Zvaničnik nije pružio dodatne detalje o trenutnom statusu programa niti vremenskom okviru za buduća saopćenja.