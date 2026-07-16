Glasnogovornik kaže da će informacije o ažuriranjima turskih dugometnih sistema protuzračne i proturaketne odbrane S-400 biti objavljene kada bude konkretnih razvoja događaja

Tursko Ministarstvo nacionalne odbrane saopćilo da se radovi na sistemima S-400 nastavljaju Glasnogovornik kaže da će informacije o ažuriranjima turskih dugometnih sistema protuzračne i proturaketne odbrane S-400 biti objavljene kada bude konkretnih razvoja događaja

Glasnogovornik Ministarstva nacionalne odbrane Turske izjavio je u četvrtak da se radovi na turskim dugometnim regionalnim sistemima protuzračne i proturaketne odbrane S-400 nastavljaju na više područja.

Kazao je to glasnogovornik Ministarstva odbrane Zeki Akturk obraćajući se na sedmičnom brifingu Ministarstva odbrane u sjedištu kompanije Havelsan u Ankari.

“Radovi na dugometnim regionalnim sistemima protuzračne i proturaketne odbrane S-400 nastavljaju se u više dimenzija.“

„Bit će podijeljeno s javnošću kada bude konkretnih razvoja događaja“, dodao je.

Zvaničnik nije pružio dodatne detalje o trenutnom statusu programa niti vremenskom okviru za buduća saopćenja.