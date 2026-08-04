Istanbulski i Canakkale moreuzi zadržali strateški značaj uprkos povećanju napetosti i napadima u Crnom moru uslijed rata Rusije i Ukrajine

Turskim moreuzima u prvoj polovini godine prošlo više od 40.000 brodova Istanbulski i Canakkale moreuzi zadržali strateški značaj uprkos povećanju napetosti i napadima u Crnom moru uslijed rata Rusije i Ukrajine

Kroz turske moreuze Istanbul i Cakakkale u prvoj polovini godine prošlo je ukupno 40.218 plovila, saopćila je Generalna uprava za pomorske poslove Republike Turske.

Turski moreuzi zadržali su svoj strateški značaj uprkos povećanju napada dronovima u Crnom moru usljed rata između Rusije i Ukrajine, kao i poremećajima u pomorskom saobraćaju kroz Hormuški moreuz zbog sukoba između SAD-a, Izraela i Irana.

Prema podacima Generalne uprave za pomorske poslove, kroz Istanbulski moreuz u prvih šest mjeseci godine prošlo je 19.277 brodova, dok je kroz Canakkale moreuz plovilo 20.941 plovilo.

Od ukupnog broja brodova koji su koristili ova dva važna pomorska prolaza, njih 13.127 bili su brodovi za opći teret, 7.777 brodovi za prijevoz rasutog tereta, a 5.188 kontejnerski brodovi.

Među plovilima koja su prošla kroz moreuze bila su i 604 broda koji su prevozili životinje, 258 brodova za transport vozila te 87 brodova za prijevoz cementa.

Ukupna bruto tonaža brodova koji su prošli kroz turske moreuze u prvoj polovini godine iznosila je 767,5 miliona bruto metričkih tona. Od toga je 301,5 miliona bruto metričkih tona prošlo kroz Istanbulski, a 466 miliona kroz Canakkale moreuz.

Podaci pokazuju da je usluge peljarenja, odnosno pomoći stručnih pomorskih pilota pri prolasku kroz moreuze, koristilo ukupno 24.260 plovila.

U istom periodu prošle godine kroz turske moreuze prošlo je 40.988 brodova. Tada je kroz Istanbulski moreuz plovilo 19.381, a kroz Canakkale 21.607 brodova.

Istanbulski i Canakkale moreuzi predstavljaju jedne od najvažnijih pomorskih ruta u svijetu, povezujući Crno more s Egejskim i Sredozemnim morem, te imaju ključnu ulogu u globalnoj trgovini energentima i robom.