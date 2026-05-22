Turski zvaničnik: Povratak aktivista Globalne flotile Sumud predstavlja pobjedu savjesti čovječanstva Direktor komunikacija Burhanettin Duran osudio je tretman aktivista pomoći za Gazu i pohvalio međunarodnu solidarnost

Siguran povratak aktivista uključenih u Globalnu flotilu Sumud predstavlja važnu prekretnicu u borbi koja se vodi u ime savjesti čovječanstva, izjavio je kasno u četvrtak direktor komunikacija Turske Burhanettin Duran.

U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal, Duran je rekao da su aktivisti krenuli kako bi dostavili humanitarnu pomoć u Pojas Gaze te je njihov povratak u Tursku opisao kao značajan razvoj događaja.

Osudio je pirateriju počinjenu u međunarodnim vodama i tretman kojem su aktivisti bili izloženi, navodeći da je to postalo još jedno sramotno poglavlje dodano mračnoj evidenciji izraelske vlade, koja nastavlja gaziti humanitarne vrijednosti.

Uprkos incidentu, Duran je rekao da napori aktivista iz različitih zemalja da skrenu međunarodnu pažnju na humanitarnu krizu u Gazi pokazuju da savjest, solidarnost i ljudsko dostojanstvo i dalje postoje.

Također je istakao da su napori provedeni pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i snažna odlučnost svih institucija naše države imali ključnu ulogu u osiguravanju sigurnog povratka turskih državljana.

Duran je poželio brz oporavak svim povrijeđenim volonterima i rekao da s poštovanjem pozdravlja sve koji su pokazali solidarnost s palestinskim narodom i zauzeli principijelan stav protiv ugnjetavanja.