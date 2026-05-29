Turski teretni brod napadnut dronom u Crnom moru, povrijeđena dva turska člana posade Ankara poziva sve strane da izbjegavaju korake koji bi mogli izazvati nekontroliranu eskalaciju

Turski teretni brod koji je prevozio teret iz ukrajinske luke Odesa u Tursku pogođen je dronom u Crnom moru kasno u četvrtak, pri čemu su dva turska člana posade lakše povrijeđena, saopćilo je u petak tursko Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Ministarstvo je navelo da je brod pod zastavom Vanuatua napadnut u noći 28. maja dok je bio na putu za Tursku iz Odese.

Stanje povrijeđenih turskih državljana pomno prate zvaničnici turskog generalnog konzulata u Odesi, dodaje se.

Ministarstvo je saopćilo da je Ankara nastavila da prenosi zabrinutost svim relevantnim stranama u vezi sa rizicima i prijetnjama koje predstavlja nedavna eskalacija rata u Crnom moru, kao i njenim mogućim negativnim uticajima na Tursku.

Ponavljajući upozorenje protiv akcija koje bi mogle dovesti do nekontrolirane eskalacije sukoba, ministarstvo je pozvalo sve strane na suzdržanost.

Turska je ponovila poziv da se osigura sigurnost civilne plovidbe u Crnom moru i da se rat okonča kroz pregovore.

Ministarstvo je saopćilo da je Ankara i dalje spremna da razvije regionalne i konkretne mjere kako bi se spriječila dalja eskalacija i ubrzao mirovni proces.