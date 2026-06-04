Recep Tayyip Erdogan poručio da će Turska jačati veze s afričkim zemljama i podržavati borbu protiv terorizma u regiji Sahela

Turski predsjednik: Turska nastavlja razvijati odnose s Afrikom na osnovu ravnopravnog partnerstva Recep Tayyip Erdogan poručio da će Turska jačati veze s afričkim zemljama i podržavati borbu protiv terorizma u regiji Sahela

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u četvrtak da će Turska nastaviti jačati odnose s afričkim državama na temelju ravnopravnog partnerstva, međusobnog poštovanja i principa obostrane koristi.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Nigera Abdourahamaneom Tchianijem nakon razgovora u Predsjedničkom kompleksu u Ankari, Erdogan je ponovio opredijeljenost Ankare za produbljivanje saradnje širom afričkog kontinenta.

„Nastavljamo razvijati naše odnose s afričkim zemljama na osnovu ravnopravnog partnerstva, međusobnog poštovanja i principa obostrane koristi“, rekao je Erdogan.

Turski lider također je izrazio podršku afričkim državama koje se suočavaju sa sigurnosnim izazovima, posebno u regiji Sahela, koja graniči sa Saharom.

„Stojimo uz naše prijateljske i bratske zemlje u borbi protiv terorističkih grupa koje unose nestabilnost, posebno u regiji Sahela na kontinentu“, kazao je.

Tchiani je boravio u turskoj prijestolnici radi razgovora s Erdoganom o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima.