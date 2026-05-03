Turski predsjednik razgovarao s iračkim mandatarom za premijera Al-Zaidijem Erdogan izrazio povjerenje u brzo formiranje inkluzivne vlade, obećao produbljivanje strateške saradnje u ključnim sektorima

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarao je u subotu s iračkim mandatarom za premijera Alijem Al-Zaidijem, čestitajući mu na nominaciji i izražavajući povjerenje da će brzo formirati inkluzivnu, uravnoteženu i stabilnu vladu.

Erdogan je rekao da je Turska dala značajan zamah svojoj bliskoj saradnji s Irakom na strateškoj i institucionalnoj osnovi, dodajući da Ankara ima za cilj dodatno unaprijediti odnose u novom periodu, prema Upravi za komunikacije.

Naglasio je da Turkmeni predstavljaju poseban element bratstva između Turske i Iraka.

Erdogan je istakao da je Turska odlučna da produbi saradnju u ključnim oblastima, uključujući Projekat Razvojnog puta, borbu protiv terorizma, odbrambenu industriju, energiju i transport.