Turski predsjednik primio premijera Sudana u Ankari, razgovarali o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima Recep Tayyip Erdogan ponovo potvrdio podršku Ankare suverenitetu Sudana i obećao nastavak humanitarne pomoći tokom razgovora s Kamilom Idrisom

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je primio sudanskog premijera Kamila Idrisa, koji boravi u radnoj posjeti Turskoj, saopćila je Turska direkcija za komunikacije.

Sastanak u Predsjedničkom kompleksu u Ankari je, prema saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal, bio fokusiran na bilateralne odnose između Turske i Sudana, kao i na regionalna i globalna pitanja.

Erdogan je rekao da obje zemlje imaju za cilj dalje unapređenje odnosa kroz postojeće i buduće korake, naglasivši da Turska nastavlja snažno podržavati suverenitet i teritorijalni integritet Sudana.

Turski predsjednik je također rekao da Ankara radi na okončanju sukoba u Sudanu i vraćanju normalnog stanja, dodajući da Turska podržava diplomatske napore za uspostavu prekida vatre i pokretanje sveobuhvatnog političkog procesa.

Erdogan je istakao da će humanitarna pomoć, usmjerena na ublažavanje patnji sudanskog naroda, u ovom periodu biti dodatno povećana.

Sastanku su također prisustvovali turski potpredsjednik Cevdet Yilmaz, ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar, ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakli te direktor komunikacija Burhanettin Duran.