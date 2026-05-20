Turski predsjednik primio premijera Sudana u Ankari, razgovarali o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima

Gizem Nisa Çebi Demir
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je primio sudanskog premijera Kamila Idrisa, koji boravi u radnoj posjeti Turskoj, saopćila je Turska direkcija za komunikacije.
Sastanak u Predsjedničkom kompleksu u Ankari je, prema saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal, bio fokusiran na bilateralne odnose između Turske i Sudana, kao i na regionalna i globalna pitanja.
Erdogan je rekao da obje zemlje imaju za cilj dalje unapređenje odnosa kroz postojeće i buduće korake, naglasivši da Turska nastavlja snažno podržavati suverenitet i teritorijalni integritet Sudana.
Turski predsjednik je također rekao da Ankara radi na okončanju sukoba u Sudanu i vraćanju normalnog stanja, dodajući da Turska podržava diplomatske napore za uspostavu prekida vatre i pokretanje sveobuhvatnog političkog procesa.
Erdogan je istakao da će humanitarna pomoć, usmjerena na ublažavanje patnji sudanskog naroda, u ovom periodu biti dodatno povećana.
Sastanku su također prisustvovali turski potpredsjednik Cevdet Yilmaz, ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar, ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakli te direktor komunikacija Burhanettin Duran.