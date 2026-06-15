Recep Tayyip Erdogan pozvao na suzdržanost prije formalnog potpisivanja, pohvalio posredovanje Pakistana i podršku Katara i Saudijske Arabije

Turski predsjednik pozdravio sporazum SAD-a i Irana, nazvao ga ključnim korakom ka regionalnom miru Recep Tayyip Erdogan pozvao na suzdržanost prije formalnog potpisivanja, pohvalio posredovanje Pakistana i podršku Katara i Saudijske Arabije

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je pozdravio sporazum postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocijenivši ga važnim korakom ka osiguranju mira i stabilnosti u regionu.

U objavi na društvenoj mreži X, Erdogan je naveo da sporazum vidi kao pozitivan razvoj događaja te izrazio nadu da će doprinijeti uspostavljanju trajnog okruženja mira i sigurnosti.

„Pozdravljam sporazum postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i smatram ga važnim razvojem za osiguranje mira i stabilnosti u našem regionu“, rekao je.

Erdogan je istakao da se iskreno nada da će sporazum doprinijeti trajnom miru i sigurnosti, dodajući da je riječ o razvoju događaja koji je svijetu dugo bio potreban.

Također je pozvao sve strane da se suzdrže od poteza koji bi mogli ugroziti proces prije formalnog potpisivanja sporazuma.

„Želim naglasiti važnost suzdržavanja od retorike, provokacija i poteza koji bi mogli povećati tenzije, kao i potrebu za oprezom prema mogućim pokušajima sabotaže do dana potpisivanja“, kazao je.

Erdogan je zahvalio američkom i iranskom rukovodstvu na ulozi u postizanju sporazuma, te posebno pohvalio Pakistan za, kako je naveo, izuzetne posredničke napore. Također je istakao diplomatsku podršku Katara i Saudijske Arabije.

„Kao Turska, nastavit ćemo podržavati sve napore usmjerene ka uspostavljanju mira, stabilnosti i prosperiteta u našem regionu, te doprinositi trajnim rješenjima zasnovanim na diplomatiji i međunarodnom pravu“, rekao je Erdogan.

Izjave dolaze nakon što je objavljen mirovni sporazum s Iranom, koji je američki potpredsjednik JD Vance opisao kao veliki uspjeh za Sjedinjene Američke Države.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif saopćio je ranije da su SAD i Iran, nakon intenzivnih pregovora, postigli mirovni sporazum, uz obostranu odluku o trenutnom i trajnom prekidu vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban.

Prema njegovim riječima, zvanična ceremonija potpisivanja planirana je za 19. juni u Švicarskoj.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je sporazum finaliziran, te najavio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade, kao i nastavak pomorskog saobraćaja i isporuke energenata kroz taj strateški plovni put.