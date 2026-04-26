Turski predsjednik osudio pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće U demokratijama se borbe vode kroz ideje, nema mjesta ni za jedan oblik nasilja, kazao je Erdogan

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u nedjelju je osudio pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, javlja Anadolu.

"Utješno je što niko nije povrijeđen, posebno američki predsjednik Donald Trump i njegova cijenjena supruga Melania Trump", rekao je Erdogan u objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je naglasio da se u demokratijama borbe vode kroz ideje, dodajući da "nema mjesta ni za jedan oblik nasilja".

"Želim brz oporavak predsjedniku Trumpu, njegovoj supruzi, američkoj administraciji i američkom narodu", dodao je turski predsjednik.

Napad se dogodio u subotu navečer u hotelu Washington Hilton, gdje se održavala godišnja večera. Osumnjičeni kojeg su američki mediji identificirali kao 31-godišnjeg muškarca, je u pritvoru, a vlasti istražuju njegove motive. Pripadnik Tajne službe je upucan, ali je bio zaštićen pancirom i oporavlja se, prema zvaničnicima.