Turski predsjednik osudio pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće

Asiye Latife Yılmaz
26 April 2026•Ažuriranje: 26 April 2026
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u nedjelju je osudio pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, javlja Anadolu.
"Utješno je što niko nije povrijeđen, posebno američki predsjednik Donald Trump i njegova cijenjena supruga Melania Trump", rekao je Erdogan u objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.
Erdogan je naglasio da se u demokratijama borbe vode kroz ideje, dodajući da "nema mjesta ni za jedan oblik nasilja".
"Želim brz oporavak predsjedniku Trumpu, njegovoj supruzi, američkoj administraciji i američkom narodu", dodao je turski predsjednik.
Napad se dogodio u subotu navečer u hotelu Washington Hilton, gdje se održavala godišnja večera. Osumnjičeni kojeg su američki mediji identificirali kao 31-godišnjeg muškarca, je u pritvoru, a vlasti istražuju njegove motive. Pripadnik Tajne službe je upucan, ali je bio zaštićen pancirom i oporavlja se, prema zvaničnicima.