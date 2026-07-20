Erdogan odao počast herojskim šehidima, izrazio zahvalnost veteranima i poručio da Ankara „nikada neće ostaviti narod turskih Kiprana sam u njihovoj pravednoj borbi“

Turski predsjednik obilježio 52. godišnjicu Mirovne operacije na Kipru Erdogan odao počast herojskim šehidima, izrazio zahvalnost veteranima i poručio da Ankara „nikada neće ostaviti narod turskih Kiprana sam u njihovoj pravednoj borbi“

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan obilježio je u ponedjeljak 52. godišnjicu Mirovne operacije na Kipru, odajući počast herojima šehidima uz molitve za milost te izražavajući zahvalnost svim veteranima, javlja Anadolu.

Također je čestitao kiparskim Turcima 20. juli – Dan mira i slobode, u objavi na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

„Kao matica i zemlja garant, nikada nećemo ostaviti narod kiparskih Turaka sam u njihovoj pravednoj borbi“, rekao je Erdogan.

Dok se komemoracije nastavljaju širom Turske Republike Sjeverni Kipar (TRSK), turski ratni brodovi otvoreni su za posjete građana u turističkoj luci Girne (Kyrenia) povodom obilježavanja 52. godišnjice Mirovne operacije na Kipru od 20. jula 1974. godine, saopštila je u ponedjeljak Komanda snaga sigurnosti TRSK.

Među plovilima su podmornica TCG I. Inonu, raketni čamac TCG Zipkin i fregata TCG Gokova, a posjetioci mogu obići brodove tokom predviđenih termina tokom dana.

Svaki 20. juli u Turskoj Republici Sjeverni Kipar obilježava se kao Dan mira i slobode u znak sjećanja na tursku "Kiparsku mirovnu operaciju".

Kipar je zaglavljen u višedecenijskom sporu između kiparskih Grka i kiparskih Turaka, uprkos nizu diplomatskih napora UN-a da se postigne sveobuhvatno rješenje.

Etnički napadi koji su započeli početkom 1960-ih prisilili su kiparske Turke da se povuku u enklave radi vlastite sigurnosti.

Godine 1974., grčki puč kiparskih Kipra usmjeren na grčku aneksiju ostrva doveo je do vojne intervencije Turske kao garantne sile za zaštitu kiparskih Turaka od progona i nasilja.

Kao rezultat toga, TRSC je osnovan 1983. godine.

Posljednjih godina je svjedočila povremenim mirovnim procesima, uključujući neuspjelu inicijativu iz 2017. u Švicarskoj pod pokroviteljstvom zemalja garanta Turske, Grčke i Velike Britanije.

Kiparska grčka administracija ušla je u EU 2004. godine, iste godine kada su kiparski Grci samostalno blokirali plan UN-a za okončanje dugogodišnjeg spora.